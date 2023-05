Carlo III diventa re: chi sono gli invitati alla cerimonia

di Antonio Jr. Orrico

Il corteo per l’incoronazione di re Carlo III ha avuto inizio stamattina alle 10.30. La cerimonia comincerà alle 12

Un giorno fatidico. Un cambio della guardia atteso per lunghi anni, dopo l’impero lunghissimo della Regina Elisabetta. Oggi è il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra. L’evento, seguito in tutto il mondo, vede il sovrano dirigersi a Westminster Abbey, nel cuore di Londra, a bordo di una carrozza partita da Buckingham Palace. Attimi fatidici che separano il nuovo sovrano da un momento storico.

Tra i capi di Stato invitati c’è anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oltre a lui, presenti anche gli italiani Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, Andrea Bocelli, Antonio Pappano e i componenti della Smile Orchestra, invitata a suonare durante il rito. Nel frattempo, Carlo III e la sua consorte, Camilla Parker Bowles, nuova regina, sono già arrivati a Buckingham Palace, dove partirà la processione verso Westminster Abbey per l’incoronazione.

Il re si è messo in posa all’interno dell’automobile ancora vestito in abito scuro, camicia bianca e cravatta blu con elementi bianchi. I primi ospiti sono già arrivati all’abbazia di Westminster, tra le oltre 2.200 persone che potranno assistere all’incoronazione di re Carlo III. Per l’incoronazione di Elisabetta II nel 1953 furono 8.000. Buckingham Palace ha confermato che nella lista degli invitati figurano, oltre ai membri della famiglia reale, rappresentanti internazionali di 203 Paesi, tra cui circa 100 capi di Stato, i rappresentati delle comunità e delle associazioni benefiche e le case reali provenienti da tutto il mondo.