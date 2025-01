Il Carnevale di Venezia sbarca su Prime Video

di Riccardo Manfredelli

Dalla Mostra del Cinema in Laguna, alla piattaforma Prime Video. ““Benvenuta, Siora Maschera!”, lo strepitoso documentario sul Carnevale di Venezia, prodotto e realizzato dalla Aurumovie di Alessandra Scardellato per la regia di Luca Molteni, è entrato a far parte della grande famiglia del celebre network televisivo. Visibile a tutti gli abbonati, questa produzione racconta per la primissima volta come è nato il Carnevale di Venezia, dalle sue origini ai giorni nostri. Un viaggio di epoca in epoca tra le maschere storiche, l’età dell’oro, la rinascita moderna e lo spirito dei veneziani, accompagnati da illustri ospiti che hanno fatto la storia, anche attuale, dell’antica ricorrenza veneziana.

<<Ci piaceva l’idea di andare a fondo, di scoprire e raccontare come è nato davvero il nostro carnevale più famoso – racconta Alessandra Scardellato, la produttrice – ma c’è di più. Perché oltre al Carnevale il nostro documentario racconta come viveva la popolazione veneziana negli anni in cui è nato. Dando spunti e informazioni inedite, di questo territorio, che molti non conoscono>>.

Nel settembre del 2023 la Aurumovie vinse proprio a Venezia il Premio Cinema e Industria, un riconoscimento importante per “Benvenuta, Siora Maschera!”, ritirato dalla stessa Scardellato assieme al figlio e socio Mattia Pantaleoni fra gli applausi di molte stelle del grande schermo e dei critici.

<<Ricevere questo premio è stata una delle sorprese e delle emozioni più incredibili mai vissute – continua Scardellato – poiché è stato gratificante per noi che ci abbiamo messo tanto impegno e tanta passione>>.

E oggi finalmente è visibile sulla piattaforma Prime Video (a questo link) per tutti gli abbonati. Una grande produzione che ha acceso un faro su una delle più grandi ed eleganti tradizioni del nostro Paese: Il Carnevale di Venezia.