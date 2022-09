I migliori casinò online in Italia, dal punto di vista del branding

L’attività di branding comprende tutte quelle attività di marketing con cui i casinò online cercano di rendere unico il proprio marchio, il proprio brand.

Si tratta di distinguersi, di avere uno stile originale, una cura nei dettagli che possono riguardare tanti aspetti quali servizi offerti, contenuti, sponsorizzazioni, canali social, logo, motto e tutto ciò che consente di distinguersi dalla concorrenza.

In questo articolo vedremo in che modo alcuni dei migliori casinò italiani si pongono da una prospettiva di branding.

Replatz

Replatz è un portale di gioco italiano al 100%, con sede in provincia di Vicenza, che si presenta con un’offerta di gioco completa che comprende scommesse sportive, poker, casinò, slot, giochi di carte tradizionali, scommesse virtuali, lotterie, bingo e ippica.

Rappresenta uno dei nomi più conosciuti in Italia, soprattutto per ciò che riguarda il casinò online.

È molto attivo dal punto di vista della comunicazione con i propri clienti. Infatti, ha scelto di attivare un canale Telegram per comunicare direttamente con i propri clienti, e fornire gli aggiornamenti riguardanti le nuove promozioni, nuovi giochi, eventi ecc.

Per quanto riguarda l’usabilità, Replatz sembra fare affidamento sia sulle tecnologie mobile che browser. Infatti, per le sezioni scommesse e poker sono presenti delle app dedicate, mentre per il casinò prevede l’accesso tramite browser da tutti i dispositivi.

Interessanti, dal punto di vista tecnologico, anche il live center per le scommesse sportive in tempo reale, oltre alle sale del casinò live, fornite da Evolution Gaming e Medialive.

Il portale di gioco mette in risalto la grande diversificazione di giochi presente e l’offerta di promozioni. Alla ricerca di ulteriori informazioni su Replatz è semplice notare quanto questo operatore abbia deciso di specializzarsi in Free Bets (scommesse sportive a costo zero) e in bonus per slot.

Snai

La strategia di Snai è stata chiara sin dall’inizio: diffondersi capillarmente in tutta Italia aprendo numerosissime sedi fisiche. Presenza fisica sul territorio.

Questa strategia è stata messa a punto alla fine degli anni ‘90, quando è di fatto finito il monopolio statale per le scommesse sportive.

Da allora, il suo stile sembra essere quello di dover essere un punto di riferimento del settore, con un’impronta avanguardistica.

È stato il primo grande bookmaker italiano a integrare il casinò online (e altre tipologie di giochi) e nel corso degli anni il primo a prendere i contatti con decine di provider differenti.

Quando altri casinò offrivano ancora giochi di singoli provider, Snai cercava di includerne il più possibile. Una strategia che porta avanti ancora oggi e che si rifà alla volontà di offrire una gamma di giochi che sia più completa possibile.

La presenza sul territorio si unisce anche alla presenza sui social e nelle competizioni sportive tramite varie sponsorizzazioni.

È stato official betting partner dell’A.S. Roma e di eventi sportivi specifici fin quando la legge italiana, e in particolare il Decreto Dignità, ha vietato agli operatori di gioco d’azzardo di effettuare sponsorizzazioni.

Dal punto di vista tecnologico, Snai non scherza: 14 app dedicate per giocare dallo smartphone, diretta streaming di numerosi eventi sportivi in contemporanea, statistiche su vincite/jackpot/bonus in tempo reale sulla homepage, una continua ottimizzazione della grafica del portale di gioco e delle singole sezioni.

Starcasinò

Quando si pensa a Starcasinò non si può non pensare alla modella alla quale il brand ha associato la propria immagine, Ludovica Martini, ma anche all’attore a lei spesso affiancato, Flavio Domenici.

Rispettivamente, raffigurano la fortuna (dorata) e il giocatore medio, tanto attratto da lei. Negli spot video, sono i protagonisti di scenette create ad hoc per trasmettere la leggerezza che dovrebbe essere sempre il fil rouge dello spirito di divertimento nel gioco.

La scelta stilistica del brand Starcasinò quindi comprende molte immagini, sia statiche con la bella Ludovica Martini, sia dinamiche con i video divertenti.

Alcuni spot hanno persino dato adito alla previsione che Starcasinò possa creare un’intera web serie attorno ai due personaggi.

Ad ogni modo, se Starcasinò rappresenta uno dei più grandi casinò online in Italia non lo si deve soltanto a strategia di immagine, ma soprattutto all’organizzazione pulita e intuitiva del proprio portale di gioco, sempre più specializzato in slot e live casinò.

Proprio nella sezione del live casinò ha potuto implementare il proprio aspetto tecnologico grazie alla collaborazione con Playtech, Pragmatic Play ed Evolution Gaming.

BetNero

La prima cosa che colpisce di BetNero è il suo logo che richiama allo stile videogames ma da un punto di vista di branding, sul portale di gioco l’occhio cade sulla sezione Blog.

Nella sezione blog di BetNero sono consultabili i pronostici su tutte le partite del palinsesto calcistico italiano, di serie A e B. Dei pronostici curatissimi, spiegati in ogni singolo particolare, con grande professionalità ed esperienza da parte degli autori.

A parte la sezione blog, è tutto il sito di Betnero che assomiglia a un blog, con una grafica ad hoc creata per offrire un approccio più leggero ed informale ai visitatori.

Un’altra strategia adottata da BetNero è quella della collaborazione con numerosi provider, ben oltre 40, grazie ai quali riesce ad offrire una gamma di giochi ampia di numero e variegata per genere.

Conclusione

L’approccio con cui i migliori casinò online cercano di distinguersi dalla concorrenza può variare di molto. C’è chi punta sulla varietà di giochi offerti, chi sulla presenza con sedi fisiche sul territorio, chi con l’ausilio di prodotti video, chi con l’offerta di servizi tecnologici (app, streaming, ecc.) o comunque utili per l’utente (pronostici, servizio clienti eccellente ecc.).

Non vi sono regole ben precise nelle strategie di branding di un casinò. Ciascuno cerca di offrire delle caratteristiche e funzionalità peculiari, che possano attirare l’attenzione, la simpatia, la fiducia e in generale il buon giudizio e l’attenzione da parte del pubblico.

Tutti i casinò online menzionati in questo articolo sono autorizzati da ADM. Ricordati di giocare responsabilmente e di approcciare al gioco con il solo scopo di divertimento.