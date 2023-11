Castel San Giorgio, divieto di avvicinamento per un 52enne

di Antonio Jr. Orrico

L’8 Novembre scorso, a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento della persona offesa nei confronti di un 52enne. La misura è stata emessa su richiesta della Procura, dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore per quanto riguarda l’uomo, che sarebbe residente nel luogo stesso della denuncia.

Il 52enne è stato cautelato per “atti persecutori” nei confronti dell’ex compagna. Il provvedimento cautelare in quel di Castel San Giorgio è scaturito, ferma restando la presunzione d’innocenza, a seguito delle denunce, trasformatesi poi in querele, presentate dalla donna. L’indagato, infatti, si sarebbe recato per più volte davanti alla sua abitazione e si sarebbe appostato, pedinandola anche negli spostamenti.