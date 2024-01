Castellabate, “Bentornati al Sud” si farà: la conferma di Alessandro Siani

di Rita Milione

I protagonisti tornano tutti a Castellabate per girare “Bentornati al Sud”: il terzo capitolo del film Benvenuti al Sud è nero su bianco. Alessandro Siani conferma la realizzazione del terzo e ultimo film della saga di Benvenuti al Sud. A parlarne, il noto regista:

“Proprio oggi è arrivato il soggetto di Bentornati al Sud. In questi dieci anni sono arrivati tanti soggetti, tante proposte ma adesso era il momento giusto. Ancora oggi fra Nord e Sud ci sono differenze, penso agli stipendi e a tante altre cose. Certo, le differenze non sono più quelle che comicamente evidenziavamo, tipo gli orari da rispettare a Napoli e Milano, ma ci sono ancora”. Ricordo ancora la battuta: “Quando vieni al Sud piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai”, io e Claudio ci emozionammo in quella scena.