Castello d’Arechi ancora chiuso a Ferragosto: turisti delusi, ma la sicurezza in primo piano

di Redazione ZON

Anche a Ferragosto, il Castello d’Arechi di Salerno è rimasto chiuso al pubblico, prolungando una misura di sicurezza in vigore dall’8 agosto.

La decisione è stata presa a seguito dell’incendio che ha colpito il colle Bonadies lo scorso 31 luglio, rendendo insicure le condizioni per visitatori e personale.

Le autorità continuano a lavorare per ripristinare la sicurezza del sito storico, ma al momento non è ancora stata fissata una data per la riapertura.

Molti turisti, ignari della chiusura, hanno espresso il loro disappunto per la mancanza di informazioni adeguate.

Fonte: Salernonotizie