Castelnuovo Cilento, arrestate tre persone per tentato furto aggravato

di Redazione ZON

L’8 febbraio scorso, a Castelnuovo Cilento (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno arrestato in flagranza di reato per “tentato furto aggravato in concorso” un 34enne, un 30enne e un 23enne, residenti nell’hinterland napoletano.

I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio hanno sorpreso i tre indagati mentre asportavano, da una proprietà privata, attrezzatura per ponteggi edili, caricandoli su un furgone. Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, in attesa della prescritta convalida da parte del GIP.