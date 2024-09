Cava de’ Tirreni, 70enne ruba Apecar: fermato e arrestato a San Valentino Torio

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella mattinata del 25 settembre, a San Valentino Torio (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 70enne del napoletano per “furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri, allertati da una chiamata giunta al numero di emergenza 112 segnalante il furto di una Apecar a Cava De Tirreni, hanno intercettato e bloccato il veicolo condotto dall’indagato poi dichiarato in arresto.

Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario, mentre per l’autore dei fatti-reato si è celebrato il giudizio direttissimo con applicazione del divieto di dimora in provincia di Salerno.