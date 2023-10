Cava de’ Tirreni, approvato il bilancio di previsione 2023/2025

di Rita Milione

Il Consiglio Comunale, riunitosi ieri pomeriggio, ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e tutti gli altri punti all’ordine del giorno: il quarto aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024; il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025.

“Proseguiamo con grande convinzione ed impegno – afferma il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli – nel percorso di riequilibrio strutturale e definitivo dei conti del Comune. Anche l’approvazione del Bilancio di previsione va in questa direzione. Abbiamo ribadito con forza in Aula, cause e responsabilità di una situazione economica finanziaria venutasi a creare senza alcuna responsabilità di questa Amministrazione che, anzi, ha il merito di aver messo un punto fermo e ripianato debiti fuori bilancio che si trascinavano da decenni e che sono venuti fuori grazie alla nostra caparbia azione di risanamento”.

Prevista una nuova seduta del Consiglio Comunale per domenica prossima 15 ottobre, con inizio alle ore 10, per l’approvazione della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2023/2025 e degli accordi transattivi con la società CPL Concordia e la Metellia Servizi.