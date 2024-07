Cava de’ Tirreni, via libera ai bandi per parchi, mediateca, piscina e diecimare

di Redazione ZON

Cava de’ Tirreni, ieri pomeriggio, martedì 30 luglio, il Consiglio comunale ha approvato le linee di indirizzo per i bandi della piscina comunale, che è stata completamente ristrutturata, del centro visite dell’Oasi Diecimare, i cui lavori di realizzazione della nuova struttura di accoglienza sono praticamente terminati e gli atti amministrativi per l’apertura di aree di ristoro all’interno dei nuovi parchi urbani e per la gestione dell’ex mediateca.

Il Consiglio comunale ha anche espresso gli auguri di buon lavoro al neo Assessore all’urbanistica Lorenzo Santoro, che sarà impegnato, nei prossimi mesi, anche nel seguire il nuovo piano paesaggistico regionale in corso di definizione, che dovrebbe svincolare la città di Cava de’ Tirreni dalla Costiera Amalfitana.

Il Sindaco Vincenzo Servalli ha anche ringraziato per il puntuale lavoro svolto in questi mesi, l’Assessore Lorena Iuliano, per la definizione degli atti propedeutici ai bandi per la gestione della ex mediateca e della piscina.