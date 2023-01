Cava, eventi per la Giornata della Memoria

Domani venerdì 27 gennaio alle ore 12.00, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo di Città, si terrà un minuto di raccoglimento, aperto anche alla cittadinanza, per la “Giornata della Memoria” in ricordo della fine dell’Olocausto con la liberazione da parte dell’Armata Rossa del campo di concentramento di Auschwitz. Parteciperanno il Sindaco Vincenzo Servalli, Assessori, Consiglieri comunali ed una delegazione dell’Anpi. L’Assessore alla Cultura, Armando Lamberti, reciterà due poesie per una riflessione sugli orrori dei campi di sterminio.



Il 31 gennaio e 1 febbraio, invece, protagonisti saranno gli studenti di tutte le Scuole Secondarie della città. Alle ore 9.30, del 31 gennaio, “flash mob” in piazza Abbro, degli alunni dell’I. C. Don Bosco ed alle ore 9.45, nell’Aula consiliare “Sabato Martelli Castaldi” saranno protagonisti gli alunni scuole secondarie inferiori, mentre l’1 febbraio, con inizio alle 9.30 è dedicato alle scuole secondarie superiore. La due giorni vedrà momenti di riflessione per non dimenticare gli orrori degli anni delle deportazioni e dell’Olocausto con letture, approfondimenti, stralci di testi, rappresentazioni teatrali e brevi componimenti poetici alternati da momenti cantati, con emozionanti esecuzioni dal vivo da parte degli studenti, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli, degli Assessori alla Istruzione Lorena Iuliano e alla Cultura Armando Lamberti, con la conduzione di Franco Bruno Vitolo.



“Ricordare la tragedia della Shoah vuol dire rafforzare la nostra coscienza civile contro la cultura dell’odio e l’antisemitismo – afferma l’ Assessore all’Istruzione Lorena Iuliano – Ma significa soprattutto trasmettere alle future generazioni i valori della pace e della libertà. Un ringraziamento particolare alle Dirigenti scolastiche, docenti e studenti per aver condiviso e realizzato questa bellissima iniziativa”.