Cava, Francesca Tandoi a Il Moro venerdì 22 marzo

di Riccardo Manfredelli

Il “Bop Web Tour” di Francesca Tandoi fa tappa a Cava de’ Tirreni, presso il pub e jazz club “Il Moro”, il prossimo venerdì 22 marzo. In scaletta i brani del suo ultimo album “Bop Web”, incluse le riscritture, che regalano ai brani una veste più moderna e ricercata, di “Overjoyed” di Steve Wonder e “Agua de beber” di Tom Jobim, per uno show unico ed emozionante che ha già ammaliato le platee di tutto il mondo, mettendo in luce le straordinarie qualità di Tandoi come compositrice ed esecutrice mai dimentica della tradizione, “che continua a ispirare generazioni di musicisti e fruitori”, che rigenera continuamente, come volando sulla tastiera, attraverso la sua incredibile versatilità.

Francesca Tandoi è una pianista, cantante, compositrice e straordinaria band leader, che vanta ormai da anni un percorso costellato di successi in tutto il mondo. Tandoi si può definire una vera e propria eccellenza del jazz italiano, che in soli pochi anni di carriera ha portato la sua musica in giro per il globo e le sue performance sono state accolte con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Ha collaborato, fra i tanti, con artisti del calibro di Scott Hamilton, Philip Harper, Joe Cohn, Owen Hart jr, Anthony Pinciotti, Lee Pearson, Jason Brown, Darryl Hall, Luis Nash, Dave Blankhorn, Marjorie Barnes, Florin Nicolescu, Sergey Manukyan e molti altri. Nel 2023, è stata invitata da Michael League ad unirsi agli Snarky Puppy durante il loro concerto live a “Umbria Jazz”. Francesca negli ultimi anni ha duettato con pianisti del calibro di Dado Moroni, Danny Grisset e Benito Gonzales in occasione dello spettacolo “Piano conclave” del 2024, con Darius Brubeck al “VRjazz Festival” di Mosca nel 2019 ed è stata ospite del prestigioso “Bosensorfer Piano Gala” del 2015. Ha partecipato con successo ad alcuni fra i più importanti jazz festival in giro per il mondo come il North Sea Jazz, Umbria Jazz, Cork Jazz, Breda Jazz, Amsterdam Arena Stadium e molti altri in USA, Indonesia, India, Giappone, Sud Africa, Russia, Turchia, Israele e tutta Europa. Appare in oltre venti incisioni discografiche, tre delle quali come pianista del quartetto del celebre sassofonista Scott Hamilton. La compositrice, si trasferisce giovanissima in Olanda per studiare al prestigioso” Royal Conservatory of The Hague” dove si diploma con lode, prima di concludere i suoi studi al “Codarts Conservatory” di Rotterdam e iniziare di lì a poco la sua intensa attività concertistica. Come leader del suo trio, dal 2014 ad oggi ha già all’attivo sette album, tra cui “Winddance”, che appare nella classifica “top10 best jazz albums of 2017” della famosa rivista giapponese “Jazz life”.