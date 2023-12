Cava, tragedia su un treno: muore 50enne salernitano

di Antonio Jr. Orrico

Una tragedia. Come riportato dal sito RTALive, un 50enne di Salerno, a Cava, è deceduto nel corso della serata di ieri, poco prima delle 18. L’uomo era sul convoglio partito da Salerno alle 17.39 e diretto a Napoli Campi Flegrei. L’uomo è stato colto da malore intorno alle 17.55, mentre il treno stava entrando in stazione a Cava de’ Tirreni, si è alzato dal sedile e poi si è accasciato, spirando poco dopo probabilmente per un problema cardiaco.

Un passeggero lo ha soccorso tentando di rianimarlo. Intanto il treno si è fermato alla stazione di Cava e sono saliti i soccorsi del 118, ai quali non è restato altro che costare il decesso. Sul posto gli agenti del commissariato della polizia di stato di Cava de’ Tirreni. Il treno non è più ripartito.

Il traffico ferroviario sulla linea storica è rimasto bloccato a lungo tempo in direzione Napoli. La Croce Azzurra di Cava è giunta prontamente sul posto dell’incidente.