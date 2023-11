Cava, vinti ben 12.500 € con il Lotto

di Antonio Jr. Orrico

Una fortuna che non sembra accennare a perdersi. La dea bendata ha colpito ancora, e questa volta lo ha fatto in quel di Cava De’ Tirreni. La provincia di Salerno, nuovamente, si è mostrata fucina di fortune e di nuove vincite di vario tipo. Questa volta la fortuna si è posata direttamente sul Lotto. Infatti, proprio durante la giornata di ieri, nella città è stato centrato un terno da 22.500 euro con l’ultima estrazione del Lotto.

La fortuna si è però estesa anche in altre zone della Campania. La stessa giocata è stata effettuata a Napoli, portando nelle tasche del fortunato giocatore la somma di tutto rispetto. Entrambe le giocate sono state effettuate con una spesa di 5 €. A queste vincite “gemelle” a Cava e Napoli si aggiunge un altro terno da 13.500 euro indovinato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e sei ambi, quattro terni e una quaterna centrati ad Avellino.

Insomma, sembra che la fortuna la faccia nuovamente da padrona.