Centola, detiene droga in casa per spaccio: arrestato 39enne

di Rita Milione

Nella mattinata del 10 agosto, a Centola (Sa), i Carabinieri della Stazione di Centola – Palinuro, unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri, nonché a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 39enne di origini pugliesi, residente nella provincia di Milano e domiciliato per le vacanze estive nel centro turistico cilentano.

I militari, nell’ambito dei predisposti servizi al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, in esito a perquisizione hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato, presso la sua abitazione, sostanza stupefacente di vario tipo già suddivisa in confezioni, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 1980,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita di spaccio. L’autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di essere giudicato.