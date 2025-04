Cerimonia al Comando Provinciale di Salerno: giuramento dei nuovi vicebrigadieri e consegna delle ricompense

di Redazione ZON

Ieri 15 aprile nel piazzale delle “Bandiere” del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno ha avuto luogo la cerimonia di “Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana” di 34 Vice Brigadieri neo promossi e assegnati ai reparti dipendenti.

La cerimonia solenne si è svolta alla presenza del Comandante della Legione “Campania”, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, del Comandante Provinciale, Colonnello Filippo Melchiorre, di una rappresentanza dei militari della provincia, nonché di una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Salerno.

Nel rispetto delle regole militari, il giuramento ha previsto la consegna dell’arma individuale al Comandante della Legione e la successiva lettura della formula di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.

Al termine, rivolgendosi a tutti i militari del Comando Provinciale di Salerno e, in particolare, ai Vice Brigadieri neo promossi, per l’occasione con i loro familiari, il Generale La Gala ha rimarcato l’importanza giuridica e morale del giuramento di fedeltà alla Patria, richiamandone la qualificante professionalità e le caratterizzanti responsabilità, in un contesto operativo sempre in linea con i valori etici fondanti dell’Arma dei Carabinieri, quali la costante vicinanza al cittadino e alle sue esigenze di sicurezza e sostegno sociale. Il giuramento, ha concluso il Comandante della Legione, è un solenne impegno del militare a servire con sacrificio e onore la comunità territoriale ospitante.

A seguire, la cerimonia ha previsto la consegna di un “Encomio Semplice” al Ten. Col. Valerio Palmieri, Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania, nonché la consegna di “Lettere di Compiacimento” al Brig. Ca. Q.S. Vincenzo Giorgio e all’App. Sc. Q.S. Sebastiano Sagaria, addetti alla Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania, al Brig. Matteo Rispoli, addetto alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Salerno, e al V. Brig. Vincenzo D’Ambrosio, addetto alla Stazione Carabinieri di Salerno Fratte, attestati di merito per essersi distintisi per professionalità e determinazione in diverse attività di servizio nel contrasto alla criminalità organizzata e comune, e per interventi a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Generale La Gala, che ha anche incontrato per un saluto istituzionale l’Arcivescovo di Salerno, Mons. Andrea Bellandi, e il Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Borrelli, ha chiuso la cerimonia con la rituale foto ricordo, augurando buon lavoro e un sentito augurio di una serena e Santa Pasqua a tutti i presenti.