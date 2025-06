Cetara si tinge di blu con “Le notti azzurre” Summer Edition 2025

di Redazione ZON

Costa d’Amalfi, 12 giugno 2025 – L’estate 2025 a Cetara si preannuncia ricca di emozioni e appuntamenti imperdibili con il ritorno della rassegna “Le Notti Azzurre” Summer Edition, un calendario che, da giugno a settembre, animerà le piazze del paese con oltre quaranta eventi dedicati a grandi e piccini.

Un viaggio tra musica, divertimento, tradizione e cultura.

Dal 14 giugno al 31 agosto, le vie del borgo marinaro ospiteranno spettacoli folk e teatrali, concerti, musical, performance per ragazzi, proiezioni video e manifestazioni enogastronomiche. Al centro, sempre l’esaltazione del genius loci e la risorsa del pescato che culminerà nel tradizionale appuntamento di fine luglio con la battuta di pesca, spettacoli sul mare, show cooking e video mapping, degustazioni e intrattenimento offerti da “La Notte delle Lampare” (31 luglio e 1–2 agosto).

Un mosaico di tante piccole rassegne pensate per tutti i gusti, la nuova stagione sarà inaugurata questo sabato con “Cantata dal Mare”, spettacolo teatrale a cura di Arabesco Teatro, e proseguirà con i musical per bambini e famiglie: “Vaiana” (3 luglio), “Peter Pan” (17 luglio), “La Sirenetta” (8 agosto), “Bosco in Festa” (20 agosto). Ancora, spazio a concerti pop e tribute band degli evergreen: Mina (12 luglio), Pooh (20 luglio), Coldplay (9 agosto).

La Festa Patronale di San Pietro

Attesissimi gli eventi di fede e tradizione religiosa e folcloristica della Festa Patronale di San Pietro (28-29 giugno): processioni, banda musicale, sfilate storiche e sguardo puntato all’insù per ammirare i giochi di luce dei fuochi pirotecnici dal mare. Ma, non solo, omaggio alle tipicità da gustare con “L’oro giallo di Cetara” e la valorizzazione del limone Igp Costa d’Amalfi (21/6).

Ampio spazio alla cultura con i talk di “incostieraamalfitana.it” a firma del giornalista Alfonso Bottone (17-18 luglio), la premiazione di Cetara in Fiore (20 luglio), concerti di musica classica con Keep Time Percussion Ensemble (4 luglio), Gala Lirico (5 luglio), Salerno Classica Quartet (11 luglio) e concerto per pianoforte con il Maestro Pietro Gatto (18 luglio).

A grande richiesta, gli spettacoli di cabaret targati “Made in Sud” con Enzo Fischetti (19 luglio) e Nello Iorio (23 agosto). Particolare attenzione riservata ai temi sociali e di forte attualità promossi da “Imnpari” con lo spettacolo “Il Cappellaio matto” di e con Giacomo Casaula (7 luglio). Tanti gli appuntamenti speciali, tra le novità 2025 il “Cetara Summer Festival” con La Nuit in Tour (26 luglio), Revival Anni 90 e dj set (30 agosto). Occhio anche a sport e salute con “Young Summer Village” e l’area park gonfiabile per bambini (21–24 agosto), per terminare con il concerto all’alba sul molo a cura di Mac Fest (31 agosto).

Ogni appuntamento sarà un’occasione per vivere insieme la magia e la bellezza di Cetara. E sarà Cetara Incantata con “L’Odissea, storie di uomini e mare” al borgo antico, evento teatrale itinerante dedicato al progetto Amalfi Coast Unesco World Heritage (29 agosto).

Un’estate per tutti

Il programma è pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e turisti in un’offerta variegata che valorizza le eccellenze del territorio, su tutte la tradizione della colatura di alici, la musica popolare e l’artigianato locale. Tutti gli eventi sono a ingresso libero (salvo dove diversamente indicato), in una cornice unica come quella del centro storico e del porto turistico di Cetara, inestimabile gioiello della Costiera Amalfitana.

“Una tradizione ormai consolidata”

“Le Notti Azzurre rappresentano per noi non solo una tradizione ormai consolidata, ma anche un’occasione per raccontare l’anima autentica di Cetara: un borgo che vive di mare, cultura e comunità. Quest’anno abbiamo voluto rafforzare il legame tra innovazione e tradizione, offrendo un programma ricco, accessibile e pensato per tutti, dai più piccoli agli adulti. Una proposta possibile grazie al grande lavoro del consigliere con delega al Turismo e Spettacolo, Daniele Luigi D’Elia, in collaborazione con Cinzia Forcellino, delegata alla Cultura, Pari Opportunità e Comunicazione. Invitiamo cittadini e visitatori a vivere con noi un’estate di emozioni, bellezza e condivisione” – spiega Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara.



Per maggiori informazioni:

cetaraturistica.it | [email protected]