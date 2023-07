Charlot Music Summer, la serata musicale all’Arena Charlot

di Redazione ZON

L’Arena del Cinema Teatro Charlot di Capezzano è pronta ad ospitare giovedì 13 luglio, alle ore 21.30, la prima edizione dello “Charlot Music Summer”, una serata musicale dedicata al talento e ai giovani, ed inserita nel cartellone estivo di “R…estate con noi”, voluto da Gianluca Tortora e Piermarco Raniero Fiore. Si esibiranno i Non Solo Gospel guidati dalla Maestra Simona Guida, la Maestra di Inglese dell’accademia del musical del Teatro Charlot Linda Andresano, Carlo D’Onofrio, Diana Senatore, Rebèl e Rihara giovani artisti della scuola di canto guidati dal Maestro Francesco Ruocco, e soprattutto le allieve del Cifm – Centro Internazionale Formazione Musical Luna Tardozzi, Sharon Di Domenico, Ginevra Luca e Margherita Franzese. Si tratta di un’opportunità speciale per scoprire i risultati e i progressi dell’impegno di tutti, insieme all’occasione per tutti i ragazzi che frequentano i corsi dell’accademia di proiettarsi e appassionarsi sempre più.

Ospite della serata Luca Caiazzo, conosciuto da tutti come Lucariello. Rapper attivo dagli anni 90, originario di Scampia (Napoli) inizia ad esibirsi nei locali e nei centri sociali a 16 anni, come Dj e rapper. Nel 1995 conduce un programma radiofonico hip hop in una radio locale, mentre l’anno seguente fonda il collettivo Clan Vesuvio insieme al beatmaker Peppe ‘O Red. Nel 2007 inizia il suo percorso da solista grazie anche all’incontro con Stefano “D.RaD” Facchielli, che lo introduce nel mondo della musica elettronica e del dub. Nello stesso anno dalla collaborazione con il maestro Ezio Bosso, nasce Cappotto di legno, un brano ispirato alla vicenda dell’autore di Gomorra, Roberto Saviano. Nel testo Lucariello si immagina, dalla prospettiva di un killer, l’omicidio dello scrittore inserendo i campionamenti della voce di Nicola Schiavone, padre del Boss della camorra Francesco Schiavone, detto sandokan, che lo definisce: “un pagliaccio, un buffone”. Nel 2014 è autore e interprete del brano Nuje vulimme ‘na speranza scritto con il rapper Ntò, che diventa la sigla finale della serie televisiva Gomorra. Nel 2021 ha reso disponibile l’EP Napoli C.le/Düsseldorf, frutto della collaborazione con Raiz; al suo interno figura il brano Aria, utilizzato nella prima puntata dell’ultima stagione di Gomorra – La serie.

Costo del biglietto euro 12 platea, euro 8 tribuna.

Prenotazioni telefonando al botteghino, attivo tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21 al numero 0892593359 – whatsapp 350 910 9146