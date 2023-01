“Che mettevi sempre”, in radio il singolo di dile e Federica Carta

Esce venerdì 6 Gennaio “Che mettevi sempre” (OSA under exclusive license to Believe Artist Services), il nuovo singolo di dile, promettente talento del cantautorato pop in Italia, insieme a Federica Carta, tra le cantautrici e interpreti più apprezzate del panorama italiano.

“Che mettevi sempre” è un pezzo malinconico dalle sonorità pop che parla di una storia finita, in cui vengono ricordati tutti i momenti passati insieme e si fa riferimento, in particolare, a quella canzone che, appunto, veniva messa di continuo, quasi fosse la colonna sonora dell’amore vissuto. La voce calda e ruvida di Dile si amalgama alla perfezione con quella cristallina e limpida di Federica Carta. Un connubio che esalta il significato del testo e rende il pezzo ancora più emozionante.

«“Che mettevi sempre” è un tuffo nell’intima rete di ricordi di una storia, tenuti insieme dalle note di una canzone, quella da cantare a squarciagola fino a rimanere senza voce» – racconta dile – «Oggi, che di quell’amore non rimane più niente, si è rimasti senza voce, nonostante tutte le parole spese, le serate passate nei bar a far scivolare la tristezza giù per la gola, i giri in macchina a vuoto per le strade deserte di una città addormentata. Senza voce come quando la mente, senza controllo, continua a tornare su quella maledetta canzone “che mettevi sempre”».



«C’è un momento e un modo per ogni cosa, e questo era il momento e il modo per tornare. Ho incontrato dile quest’estate e, grazie alla sua voglia di scrivere e di trovare le parole giuste per ogni sua canzone, mi ha fatto riscoprire l’importanza della nascita di un brano. “Che mettevi sempre” è quello che ho scelto per tornare tra la gente» – aggiunge Federica – «Ricordiamo le persone che hanno fatto parte della nostra vita attraverso la memoria e i sensi, in questo caso l’udito. “La canzone che mettevi sempre” è il motivo per il quale non riesco a dimenticarti, perché ancora non sono pronto a lasciarti andare. Rappresenta un po’ la vita di molte persone e io dal momento in cui ho sentito il pezzo nascere, mi ci sono rivista appieno».



“Che mettevi sempre” giunge a conclusione di un anno ricco di pubblicazioni per dile, che negli scorsi mesi ha pubblicato i brani “Mondocane”, “Duemilaventi” e “Quando vedo te”. Il cantautore dimostra così di essere instancabile e prolifico, capace con la sua musica di raccontare l’amore in tutte le sue forme.

Testo – Che mettevi sempre

Quanto tempo è passato da

Quando non ci sei più

Sembra un colpo di stato tutta questa storia

Anche se non ne parlano in tv

Siamo lontani anni luce

Siamo rimasti senza voce

Usato tutte le parole

Madonna quanto è bella

Quella canzone

Quante cazzo di cose di te che mi mancano

Per tutte le volte che le tue parole mi hanno messo all’angolo

Mille anni compressi in un attimo

Fanculo non sento più il battito

Non fingere so che ti manco

Madonna quanto è bella

Quella canzone

E mentre la città sta già dormendo

Tu chissà dove sei

E mentre i bar stanno contando

Tutti i soldi miei

Levami, levami dalla testa

Questa canzone è ciò che mi resta di te

Di te

Che mettevi sempre

Che mettevi sempre

Che mettevi sempre

Quante cazzo di cose di te che mi mancano

Che poi se ci pensi alla fine le cose più belle ci stancano

Fa male anche solo pensarlo

Se il fiume è diventato uno stagno

Anche se sei con un altro

Madonna quanto è bella

Quella canzone

E mentre la città sta già dormendo

Tu chissà dove sei

E mentre i bar stanno contando

Tutti i soldi miei

Levami, levami dalla testa

Questa canzone è ciò che mi resta di te

Di te

Lo vedi anche tu che ogni santa notte

Ci rinunci sempre

A quei particolari che sanno di me e adesso come faccio a non pensarci

A non pensare a te

Che la canti a squarciagola

Maledetta paranoia

Maledetto me che ancora ascolto solo sta canzone

Che mettevi sempre

Che mettevi sempre

Che mettevi sempre

E mentre la città sta già dormendo

Tu chissà dove sei

E mentre i bar stanno contando

Tutti i soldi miei

Levami, levami dalla testa

Questa canzone è ciò che mi resta di te

Di te

Che mettevi sempre

Che mettevi sempre

Che mettevi sempre

Che mettevi sempre

Che mettevi sempre

Che mettevi sempre