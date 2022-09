Chelsea, esonerato Tuchel: i motivi della decisione

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia dell’esonero di Thomas Tuchel da allenatore del Chelsea. I Blues, che con l’allenatore tedesco hanno alzato la Champions League nel 2021, non hanno perdonato al mister la clamorosa sconfitta di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Si legge all’interno del comunicato ufficiale diramato stamattina dal club londinese, che “la nuova proprietà ritiene che sia il momento giusto per cambiare allenatore“. Ad occuparsi della squadra saranno i membri dello staff, ma soltanto fino alla nomina del nuovo allenatore “che avverrà rapidamente“, come si legge nella nota.