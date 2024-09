Cilento, arrestata a Giungano una trafficante internazionale di droga ricercata da due anni

di Redazione ZON

Una donna di 39 anni, di origine rumena, è stata arrestata a Giungano con l’accusa di traffico internazionale di droga. La donna era ricercata da due anni, essendo destinataria di due mandati di cattura europei emessi in seguito a condanne definitive.

I carabinieri, insospettiti dalla sua frequentazione con un uomo di Capaccio già noto per precedenti legati alla droga, sono riusciti a rintracciarla nel Cilento, come riportato da lacittadisalerno.it. e salernonotizie.it, la 39enne deve scontare una pena complessiva di 12 anni di carcere, a seguito di sentenze emesse dal tribunale di Timis, in Romania, nel 2022 e 2024.

Dopo l’arresto, i militari hanno informato la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno e hanno trasferito la donna al carcere di Fuorni.