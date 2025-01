Colpi d’arma da fuoco contro un’auto a Nocera Inferiore: si indaga

di Redazione ZON

I Carabinieri di Nocera Inferiore stanno indagando su un misterioso episodio avvenuto domenica scorsa in Via del Rosto, dove almeno due proiettili sono stati esplosi contro l’auto di una donna. L’episodio, apparentemente intimidatorio, non è stato oggetto di alcuna denuncia da parte della proprietaria, una 40enne vedova, che ha dichiarato di non aver ricevuto minacce né di avere problemi personali.

Indagini senza esclusione di piste

La donna ha spiegato che il marito, deceduto da tempo, era noto alle forze dell’ordine, un dettaglio che potrebbe offrire uno spunto investigativo. Al momento, gli inquirenti, coordinati dalla Procura locale, non escludono alcuna ipotesi sul movente, lavorando per fare luce su quanto accaduto.