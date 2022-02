Come avere internet senza la linea telefonica fissa

Forse non tutti sanno che oggi è possibile connettersi ad internet senza la linea fissa. Proprio così: non serve più avere una linea telefonica per collegarsi alla rete

Moltissimi utenti sostituiscono la linea fissa con gli smartphone, che spesso offrono minuti illimitati per le chiamate e tanti GB per internet.

Oggi il mercato offre diverse soluzioni per avere internet senza linea fissa, come si può approfondire su siti specializzati nella comparazione di tariffe internet quali Segugio.it.

La nuova tecnologia FWA

Anzitutto, esistono i contratti con solo la linea ADSL oppure servizi di FWA, sigla di fixed wireless access, che sfrutta un sistema ibrido con collegamenti senza fili e cablati. Che dire poi dei servizi wireless? Stanno andando davvero fortissimo grazie al fatto che permettono il collegamento anche nei paesini più remoti di cui è ricco il territorio italiano.

Tornando però alla tecnologia FWA, si tratta di una alternativa molto valida per avere internet senza la linea fissa tradizionale. Si ottiene così la banda larga o addirittura ultra-larga. Rappresenta una soluzione ideale per tutti quei luoghi in cui la fibra ottica ancora non è arrivata e probabilmente non arriverà. Proprio come la connessione internet satellitare, la FWA utilizza le onde radio. L’antenna riceve il cavo fisso e, a sua volta, trasmette il segnale radio direttamente al terminale.

Connessioni wireless

Avere una linea telefonica per collegarsi a internet oggi non è più necessario grazie a connessioni wireless. È sufficiente avere un modem dedicato che riceve il segnale da delle antenne trasmittenti. Nate proprio per garantire il collegamento nei luoghi difficili da raggiungere per la linea telefonica tradizionale, queste soluzioni si stanno diffondendo a macchia d’olio perché molto valide.

In tanti si sono già collegati con i loro dispositivi alla rete proprio grazie a una soluzione di questo tipo, dopo aver verificato la copertura del segnale che, tutto sommato, è davvero molto vasta.

La fibra ottica

Le tecnologie di connessione più diffuse in Italia sono fttc/ftth, che consentono una velocità massima di connessione attorno ai 2500 mbps. La connessione che risulta come la più diffusa è 1000 mega. Esistono diversi strumenti che aiutano a valutare la diffusione della fibra ottica nel proprio tettorio. Una volta scoperta la velocità, si possono fare ulteriori valutazioni.

Tantissime persone si esaltano per la fibra ottica grazie ai tanti annunci visto in tv o sullo smartphone, senza poi contare che in realtà la copertura è più limitata di quanto si possa pensare. Questo succede perché la posa dei cavi richiede diverso tempo e in alcuni Comuni è addirittura ferma al palo.

Oggi tutti sono alla ricerca di una buona offerta internet casa senza la classica linea fissa. È importante trovare quella più adatta alle proprie esigenze per permettere la navigazione a tutti i dispositivi di casa, dai pc agli smartphone compresa la smart tv. Le migliori offerte internet casa partono da una base di circa 19 euro al mese.