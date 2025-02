Comprare casa nel 2025: cosa aspettarsi dal mercato immobiliare italiano?

di Danilo Iammancino

Il 2024 si è rivelato un anno dinamico per il mercato immobiliare italiano, e le prospettive per il 2025 sono promettenti.

Il mercato sta vivendo un periodo positivo, evidenziato dal significativo aumento delle richieste di mutui immobiliari, che hanno registrato un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. L’ultimo trimestre del 2024 è stato particolarmente vivace, con dicembre che ha visto un incremento del 54% delle richieste di mutuo rispetto allo stesso mese del 2023.

I mutui immobiliari: quali sono le previsioni relativamente ai tassi per il 2025?

Fare previsioni certe nel lungo termine in ambito finanziario e immobiliare è sempre complesso. Tuttavia, si possono fare alcune considerazioni alla luce dei dati al momento a disposizione. Le attuali previsioni sono positive, grazie al recente taglio dello 0,25% deciso dalla Banca Centrale Europea alla fine di gennaio 2025. Questa misura dovrebbe dare ulteriore impulso al settore dei mutui e, di conseguenza, al mercato immobiliare.

Inoltre, Il Sole 24 Ore ha riportato che si prevede un calo dell’Euribor a 3 mesi fino al 2,10% entro il primo trimestre del 2026, il che dovrebbe portare a un aumento delle erogazioni di mutui nel 2025 di circa il 10% rispetto all’anno precedente.

Mutuo casa: l’impatto sul bilancio familiare

Richiedere un mutuo è una decisione da ponderare attentamente, poiché può avere un impatto significativo sul bilancio familiare. Se stai considerando un mutuo per una ristrutturazione importante o per l’acquisto di una casa, per prima cosa utilizza un calcolatore per la rata: questo strumento, disponibile gratuitamente presso tutte le banche, fornisce informazioni dettagliate come l’importo della rata mensile, il TAN (Tasso Annuo Nominale), il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), il costo totale del credito, gli interessi totali e le spese accessorie del mutuo, tra cui istruttoria, perizia, incasso rata, polizza assicurativa, imposte e gestione della pratica.

Grazie al simulatore di mutuo online, potrai valutare con consapevolezza la soluzione più adatta alle tue esigenze, bilanciando necessità e possibilità economiche.

2025: mutuo a tasso fisso o mutuo a tasso variabile?

La scelta tra un mutuo a tasso fisso e uno a tasso variabile dipende da diversi fattori. All’inizio del 2025, i tassi dei mutui a tasso fisso sono leggermente più favorevoli. Tuttavia, i mutui sono finanziamenti a lungo termine, con durate che vanno dai 5 ai 30 anni, e fare previsioni affidabili per periodi così lunghi è indubbiamente complesso.

Un’opzione da considerare è il mutuo multiswitch, che consente di passare dal tasso fisso a quello variabile e viceversa per un numero limitato di volte, offrendo flessibilità in risposta alle variazioni del mercato. Inoltre, esistono strumenti legali come la rinegoziazione del mutuo e la surroga, che permettono di rivedere le condizioni del mutuo in corso.

