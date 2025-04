Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Basta attacchi senza fondamento. La verità è sotto gli occhi di tutti”

di Redazione ZON

«Le recenti accuse mosse dal consigliere Tony Siniscalco e dal gruppo consiliare “Marco Picarone Sindaco”, che ancora una volta tentano di infangare l’operato dell’Amministrazione Petta, sono gravemente infondate e senza alcuna base solida. Si tenta di costruire un caso mediatico su esposti anonimi strumentalizzati per fare propaganda politica, cercando di minare la fiducia dei cittadini nella trasparenza delle istituzioni. In merito alle segnalazioni ricevute, che riguardano presunti problemi legati alle assunzioni, alla gestione delle case popolari e agli affidamenti di lavori pubblici, è necessario sottolineare che ogni decisione e ogni atto amministrativo vengono assunti nel rispetto delle normative e dei principi di legalità. Non c’è stato alcun atto nascosto, nessuna omissione, né tantomeno alcuna azione che possa configurarsi come irregolare. Soprattutto non c’è stato nessun tentativo di negare nulla: vorrei ribadire, infatti, che lo stesso consigliere Siniscalco, per onestà intellettuale, dovrebbe dire di essere già venuto a prendere le copie di alcuni esposti presso gli uffici, con totale libertà di accesso, quindi senza alcun ostacolo alla trasparenza. Ogni atto è stato gestito con trasparenza, come sempre, nel pieno rispetto della legge e nell’interesse della collettività. Non accettiamo che si faccia politica sulla pelle della verità. L’Amministrazione Petta non è disponibile a piegarsi a logiche di visibilità, tanto meno a favorire chi vuole speculare sulla politica con metodi che non appartengono alla trasparenza e alla correttezza che i cittadini si aspettano. Siamo pronti a confrontarci su qualsiasi aspetto delle nostre scelte politiche, ma non accettiamo lezioni da chi, invece di agire con responsabilità, tenta di gettare ombre sulla nostra città. Il nostro impegno resta quello di continuare a servire il bene pubblico con serietà, senza distrazioni e senza cedere alle provocazioni. La verità è chiara: l’amministrazione Petta lavora e continuerà a lavorare nella trasparenza, nel rispetto delle regole e nell’interesse di Baronissi». A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

La maggioranza: “Proseguiamo a testa alta, ancora più forti e determinati contro strumentalizzazioni di visibilità politica”

«Questo tentativo di gogna mediatica, teso a minare la credibilità dei componenti dell’amministrazione, non ci fa arretrare nella nostra azione proiettata, esclusivamente, al benessere dei cittadini. Una macchina del fango architettata nel tentativo di rallentare il Comune, con dichiarazioni che deformano la verità nel tentativo di manipolare l’opinione pubblica, creando allarmismo sociale e disinformazione. Noi non ci lasciamo intimidire da questi metodi aggressivi, con evidenti distorsioni della realtà. Se qualcuno ha dubbi, lo faccia in modo pubblico e con argomentazioni chiare, non dietro l’anonimato delle lettere. Chi oggi alza il tono, invece di contribuire al buon andamento delle istituzioni, cerca visibilità personale sulle spalle della credibilità di un’intera comunità. La Politica dovrebbe fondarsi sul valore dell’etica, su proposte progettuali concrete e non su una propaganda violenta che intende minare la correttezza amministrativa, azzerando il dialogo democratico. Invitiamo i consiglieri ad un’opposizione seria e coerente fondata su idee e progetti: o questo ennesimo tentativo di sollevare ombre e dubbi nasconde una incapacità politica di visione e sviluppo?». Ad affermarlo è la maggioranza del Consiglio comunale di Baronissi.