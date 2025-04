Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inaugurata la nuova viabilità a Tre Pizzi, Baronissi cambia volto”

di Redazione ZON

È stata inaugurata questo pomeriggio la nuova viabilità dell’area di Tre Pizzi alla presenza della Sindaca Anna Petta, dell’Assessore all’Urbanistica Luca Galdi, di parte dell’Amministrazione comunale e dei cittadini.

L’intervento segna una tappa fondamentale per la modernizzazione del sistema di mobilità cittadina, in connessione con lo sviluppo del polo universitario e sanitario della Città della Medicina.

Il progetto, dal valore complessivo di 790mila euro, ha risposto all’esigenza di riorganizzare la circolazione in un’area sempre più strategica, al crocevia tra il centro urbano di Baronissi, l’autostrada, la stazione ferroviaria e la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno.

Con la creazione di una nuova rete viaria, l’intervento ha permesso di separare i flussi di traffico pesante da quelli leggeri, migliorando sensibilmente la sicurezza e la scorrevolezza della viabilità.

Tre nuove rotatorie

Cuore dell’opera sono le tre nuove rotatorie: la prima all’incrocio tra via Allende e l’asse viario della Città della Medicina, la seconda tra via Don Minzoni e via Allende, la terza tra via Don Minzoni e via Convento. Entrambi i tratti di via Allende sono stati trasformati in doppio senso di marcia, consentendo un collegamento diretto e fluido tra la zona nord di Baronissi e viale Aldo Moro. La nuova viabilità ha integrato anche un importante percorso ciclabile, che attraversa l’intera area connettendo l’accesso alla Facoltà di Medicina. Il tracciato prosegue verso sud lungo viale Aldo Moro, intersecandosi con gli spazi previsti dal Piano Urbanistico Comunale e il parco verde che sarà realizzato ai piedi della collina del Convento della SS. Trinità.

“Abbiamo pensato questo progetto per dare una risposta concreta alle esigenze di una Baronissi che cresce, che si apre sempre più verso il futuro, che diventa centro di studio, ricerca, servizi e commercio. Il collegamento con la Città della Medicina, la riqualificazione di Largo Tre Pizzi, la nuova mobilità, sono tutte azioni che vanno nella direzione di una città più fluida, più verde, più umana. Ogni scelta progettuale è stata guidata dalla volontà di migliorare l’esperienza quotidiana dei cittadini: dalla sicurezza stradale alla vivibilità degli spazi, dalla sostenibilità ambientale al sostegno alle attività economiche locali. Questa è la Baronissi che vogliamo: dinamica, accogliente, moderna.” A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

Sostenibilità e qualità urbana

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla sostenibilità e alla qualità urbana. Sono stati completamente rinnovati gli spazi verdi, con nuove aiuole, impianti di irrigazione e arredi urbani. La pubblica illuminazione è stata potenziata con lampioni a LED, anche sulle isole delle rotatorie, contribuendo alla sicurezza e al decoro dell’area.

Sulla stessa linea l’intervento dell’Assessore all’Urbanistica Luca Galdi, che ha seguito da vicino tutte le fasi di attuazione del progetto: “Abbiamo lavorato con uno sguardo lungo, pensando non solo alle esigenze immediate, ma anche a quelle che arriveranno con lo sviluppo del territorio, in particolare con l’insediamento del polo della Medicina. Questo intervento riammaglia l’area nord con il centro cittadino, corregge criticità storiche legate al traffico, e al tempo stesso costruisce nuove opportunità per i cittadini, le famiglie, i giovani. Piste ciclabili, viali alberati, spazi pedonali continui: è un modello di urbanistica integrata che pone le persone e l’ambiente al centro. È una soddisfazione vedere concretizzarsi un’opera che rappresenta pienamente la nostra visione di città.”

Nuovi percorsi pedonali

Il progetto ha comportato anche il ridisegno complessivo dei percorsi pedonali, l’installazione di elementi LOGES per l’orientamento delle persone con disabilità visiva, la revisione della segnaletica stradale, l’adeguamento degli ingressi alle proprietà private e la riconfigurazione degli spazi destinati alla sosta.