Con 120 grammi di cocaina sul Flixbus da Salerno: arrestato 64enne a Genova

Viaggiava a bordo di un pullman di linea partito da Salerno con oltre 100 grammi di cocaina nascosti nel bagaglio, ma ad attenderlo a Genova c’erano gli agenti della Squadra Mobile. A finire in manette un uomo di 64 anni, arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è scattato nei pressi di Piazza della Vittoria, dove i poliziotti – nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del traffico di droga attraverso i mezzi pubblici – hanno fermato e controllato l’uomo appena sceso da un Flixbus proveniente dalla Campania.

Il 64enne, visibilmente nervoso, ha ammesso di avere con sé della droga, consegnando spontaneamente un involucro con all’interno cocaina per un peso complessivo di 120 grammi. Dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto in carcere.

