Concerti d’estate di Villa Guariglia: domani “All’Opera” con Fabrizio Bosso, Nico Gori, Julian Mazzariello, Tommaso Scannapieco e Igor Caiazza

di Redazione ZON

Martedì 29 luglio, ore 20.30 – Raito di Vietri sul Mare. Ingresso €13

Domani sera (martedì 29 luglio 2025), alle ore 20.30, sul palco di Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare si terrà un concerto che promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico. Il titolo è già un indizio: All’Opera. L’evento nasce da un’intuizione del compositore, arrangiatore e batterista Igor Caiazza, che ha trovato la sua naturale evoluzione nell’interpretazione di alcuni dei più grandi nomi del panorama jazz italiano, con il trombettista Fabrizio Bosso in testa.

Ad affiancarli, sul palco della storica villa affacciata sul mare, di proprietà della Provincia di Salerno, nell’ambito della 28esima edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia, ci saranno:

Nico Gori (sax tenore e clarinetto)

(sax tenore e clarinetto) Julian Mazzariello (pianoforte)

(pianoforte) Tommaso Scannapieco (contrabbasso)

(contrabbasso) Igor Caiazza (batteria)

(batteria) Un quartetto d’archi con Luca Bagagli e Ledia Nikolla (violini), Elena Favilla (viola) e Silvano Fusco (violoncello).

Costo del biglietto: €13.

Il programma della serata

Il repertorio spazia da Mozart a Puccini, da Mascagni a Bizet, con un omaggio al Gershwin di Porgy and Bess. Tra i brani in scaletta:

Ouverture del Flauto Magico

Intermezzo della Cavalleria Rusticana

Aria della Regina della Notte

Un bel dì vedremo da Madama Butterfly

Danza Bohemia dalla Carmen

Valzer da La Rondine

L’immancabile Summertime.

Ogni brano sarà reinterpretato in chiave jazz, con un dialogo costante tra improvvisazione e struttura, tra passato e presente.

La visione di Igor Caiazza

«Un giorno, per caso, non in un Teatro dell’Opera né in una Sala da Concerti, mi sono imbattuto in un gruppo di persone che veniva coinvolto irrefrenabilmente dall’ascolto di un Valzer di Shostakovich. Forse qualcuno di loro aveva già sentito quella musica prima, ma senza dubbio una percentuale molto bassa sapeva chi fosse Dimitri Shostakovich! Eppure, tutti danzavano, appassionati ed emozionati per quella meravigliosa musica. Da quel momento ho iniziato a pensare che forse la Musica Classica, l’Opera e le Sinfonie dovessero essere divulgate, trasmesse, e condivise in una maniera più semplice e popolare, affinché l’inestimabile eredità lasciataci dai grandi Compositori della Storia della Musica potesse essere accessibile a tutti».

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 30 luglio (ingresso €8): concerto del Rèverie Sax Quartet da Bizet a Piazzolla, con la Super Mario Suite di Koji Kondo.

(ingresso €8): concerto del Rèverie Sax Quartet da Bizet a Piazzolla, con la Super Mario Suite di Koji Kondo. Giovedì 31 luglio (ingresso €5): serata di danza contemporanea con Campania Danza di Antonella Iannone e l’Arb dance company (direzione artistica di Annamaria Di Maio) con Con-fusione.

(ingresso €5): serata di danza contemporanea con Campania Danza di Antonella Iannone e l’Arb dance company (direzione artistica di Annamaria Di Maio) con Con-fusione. Venerdì 1° agosto (ingresso €8): serata dedicata alla storia del jazz salernitano con un tributo a Luigi Francavilla , la tromba di Corbara che stregò Rio de Janeiro. Progetto a cura di Carlo Pecoraro ed Enzo Negro con l’X-Group e Giovanni Paracuollo alla tromba.

(ingresso €8): serata dedicata alla storia del jazz salernitano con un tributo a , la tromba di Corbara che stregò Rio de Janeiro. Progetto a cura di Carlo Pecoraro ed Enzo Negro con l’X-Group e Giovanni Paracuollo alla tromba. Sabato 2 agosto (ingresso €10): concerto della cantautrice napoletana Flo, con Cristiano Califano e Pasquale di Lascio.

Organizzazione

Il festival, voluto e sostenuto dalla Provincia di Salerno, è organizzato dal CTA Salerno, con il sostegno e patrocinio di:

Ministero della Cultura

Comune di Vietri sul Mare

Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”

Camera di Commercio di Salerno

Coldiretti Salerno – Campagna Amica

Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

ACLI Provinciali APS

Direzione artistica: Antonia Willburger.