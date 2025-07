Concerti d’estate di Villa Guariglia, venerdì 25 luglio: la prima esecuzione assoluta di “Tango de amor tòxico”

di Redazione ZON

Tango de amor tòxico, scritto da Michela Ruggiero per la violinista Linda Hedlund e il pianista Pietro Gatto

DOMANI 25 LUGLIO, ORE 20.30 – INGRESSO 8 EURO

L’eleganza del violino e del pianoforte, il fascino senza tempo della musica e il profumo del mar Mediterraneo sono gli ingredienti del concerto in programma domani sera (venerdì 25 luglio), alle ore 20.30, nell’ambito della 28esima edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare.

Il palcoscenico allestito sulla terrazza della residenza dell’ambasciatore Raffaele Guariglia, di proprietà della Provincia di Salerno, accoglierà la violinista Linda Hedlund e il pianista Pietro Gatto, per un viaggio sonoro che unisce classico e contemporaneo. Ingresso 8 euro.

Il concerto propone un programma che affonda le radici nel repertorio classico e si apre al nuovo con una composizione in prima esecuzione assoluta. Si comincia con la celebre Sonata n. 5 in fa maggiore op. 24 di Ludwig van Beethoven, universalmente conosciuta come “La Primavera”; seguirà la Sonata in la maggiore di César Franck. Il momento più atteso sarà la prima esecuzione assoluta di Tango de amor tòxico, la nuova composizione firmata da Michela Ruggiero.

Linda Hedlund è un’artista che ha calcato i più prestigiosi palcoscenici internazionali: laureata all’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna, con un dottorato presso la Sibelius Academy e una specializzazione in violino barocco, ha suonato come solista per festival di fama mondiale – dal Konzerthaus di Vienna alla Carnegie Hall di New York – e ha inciso album apprezzati dalla critica, spaziando da George de Godzinsky al tango per violino e arpa. Fondatrice dell’Emäsalo Music Festival in Finlandia, porta avanti una visione della musica come ponte tra culture, tempo e generi.

Al suo fianco, Pietro Gatto, pianista che ha mosso i primi passi vincendo il concorso internazionale Città di Cantù a soli 19 anni e che da allora ha costruito un curriculum di rilievo tra Italia, Inghilterra e Georgia. Formatosi all’Accademia Pianistica di Imola e al Royal College of Music di Londra, oggi è anche attivo nella didattica, come docente di Conservatorio e direttore dell’Accademia Cetara Master Piano, a testimonianza di un impegno costante nella diffusione dell’eccellenza musicale.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Domenica 27 luglio i Concerti d’estate si sposteranno nel suggestivo Cenobio di San Giovanni Battista a San Giovanni a Piro. Protagonista il Rêverie Sax Quartet, giovane ensemble che coniuga tecnica impeccabile ed espressività, offrendo interpretazioni coinvolgenti e arrangiamenti originali in grado di esaltare la ricchezza timbrica e dinamica del sassofono.

Il festival, voluto e sostenuto dalla Provincia di Salerno, è organizzata dal CTA Salerno, anche con il sostegno e il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”, della Camera di Commercio di Salerno, di Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e con il patrocinio delle ACLI Provinciali APS. La direzione artistica è di Antonia Willburger.