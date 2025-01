Concorso scuola 2025: date, orari e dettagli sulla prova scritta

di Redazione ZON

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario delle prove scritte per il concorso per titoli ed esami finalizzato all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia per i posti comuni che per il sostegno. Il concorso è regolato dall’articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023.

Calendario delle prove scritte

Secondaria di Primo e Secondo Grado

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date:

25 febbraio 2025

26 febbraio 2025

27 febbraio 2025

Le sessioni saranno suddivise in due turni:

Turno mattutino Identificazione: dalle ore 8.00 Svolgimento della prova: dalle ore 9.00 alle ore 10.40

Turno pomeridiano Identificazione: dalle ore 13.30 Svolgimento della prova: dalle ore 14.30 alle ore 16.10



Infanzia e Primaria

Le prove per i posti comuni e di sostegno si terranno il 19 febbraio 2025, con i seguenti orari:

Turno mattutino : Identificazione alle ore 8.00, prova dalle ore 9.00 alle ore 10.40.

: Identificazione alle ore 8.00, prova dalle ore 9.00 alle ore 10.40. Turno pomeridiano: Identificazione alle ore 13.30, prova dalle ore 14.30 alle ore 16.10.

Sede della prova scritta

La prova scritta si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. La prova sarà unica per tutte le classi di concorso richieste, mentre chi partecipa a entrambi i bandi (Infanzia/Primaria e Secondaria) dovrà sostenere due prove.

Le informazioni relative alla convocazione di ogni candidato, compresa la sede di svolgimento della prova, saranno pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali almeno 15 giorni prima della data d’esame. La comunicazione ufficiale sarà disponibile sul Portale Unico del Reclutamento e sui siti internet degli USR di riferimento.

I candidati potranno accedere alla sezione “Graduatorie” della piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” per consultare la convocazione ufficiale. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Documenti necessari per la prova

I candidati dovranno presentarsi con:

Documento di riconoscimento valido

Codice fiscale

L’assenza nel giorno, ora e sede stabiliti comporterà l’esclusione dalla procedura, salvo esoneri previsti dalla normativa vigente.

Resta aggiornato sulle ultime novità del concorso seguendo le comunicazioni ufficiali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali.