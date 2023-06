Baronissi, Consiglio approva variazione di bilancio: nuove grandi opportunità

di Chiara Gioia

Il Consiglio comunale di Baronissi (SA) nella seduta del 27 giugno ha – fra gli altri provvedimenti – approvato una variazione al bilancio di previsione 2023-2025 di grande valenza e importanza per la città, sempre più centro dei servizi e del buon vivere, di grande attrattività.

Un provvedimento, quello approvato dalla maggioranza in Consiglio, che assicura opportunità e attenzione al territorio su temi nodali: la transizione ecologica e la transizione digitale, le politiche sociali, le manutenzioni degli spazi pubblici, dei parchi e dei giardini, degli alloggi sociali, l’adeguamento della logistica scolastica, la difesa del suolo con interventi necessari soprattutto in alcune frazioni, la sicurezza stradale, la realizzazione di nuove opere pubbliche, di spazi sportivi e culturali per giovani e anziani.

Grande attenzione alla cultura, alla formazione e alle attività ludico-sociali, all’arte, agli eventi di qualità, anche sportivi. Un cartellone artistico estivo – e ne seguiranno altri – di spessore, che consente a tutti – anche alle famiglie meno agiate – di godere della cultura e dell’arte.

Eventi che costituiscono peraltro importante volano per il commercio e le attività produttive locali. Cultura è anche il riconoscimento, la memoria, il rispetto per un concittadino illustre, forse il più illustre, Niccolo’ Fumo nativo di Saragnano, scultore, alta espressione del barocco napoletano conosciuto e apprezzato in tutta Europa per le sue opere di alto valore. Ricordare e tramandare ai giovani è dovere di chi serba i valori del rispetto, della storia, della gratitudine, dell’arte. Baronissi è in questo un pezzo d’Italia.

Cultura è anche donare alla città un immobile recuperato al degrado – ex Casa cantoniera – e concederlo – prossimo autunno – alle organizzazioni e associazioni del territorio affinché la lettura e il sapere siano il più possibile diffusi. Tutto questo a conferma di una città, eccellente in tanti ambiti, che continua a crescere, a essere apprezzata e a ribadirsi epicentro.

Una vittoria per la città che gradatamente matura e cresce in ogni settore chiave.

Un grande impegno per l’amministrazione e per tutta la maggioranza di governo che propone sin dal primo giorno di azione, e momento per momento, la sua dedizione, il suo impegno rifuggendo da provocazioni frutto di bieche speculazioni politiche di chi mai ha fatto e che ora tenta maldestramente e strumentalmente di riemergere dopo il letargo.

L’amministrazione comunica, infine, che il mese di luglio segnerà la consegna di interventi di messa in sicurezza stradale, di impianti socio-sportivi nonché la prosecuzione di opere pubbliche fondamentali per lo sviluppo, la crescita della comunità.