Poker, contare le carte: Sinergia perfetta tra tradizione e tecnologia

Il poker è senza dubbio uno dei giochi da casinò più famosi in assoluto, apprezzato tanto nelle sale da gioco fisiche quanto sulle moderne piattaforme online.

Il gioco d’azzardo è una forma di intrattenimento che sta appassionando un sempre maggior numero di utenza. Sebbene il fascino dei casinò non sia mai stato messo in dubbio, con tantissime apparizioni degli stessi in romanzi, film, serie TV e videogiochi, la sua crescita in popolarità di questi ultimi anni è facilmente riconducibile alla nascita di tantissimi di questi portali online per il gioco d’azzardo.

Al giorno d’oggi basta essere in possesso di uno smartphone o di un dispositivo mobile come i tablet, connettersi a internet ed il gioco è fatto, o meglio, possiamo iniziare a giocare.

Era inevitabile che la tecnologia modificasse anche questa forma di intrattenimento, cosa che ormai ha fatto con quasi tutte le nostre abitudini, ma c’è da dire che in questo caso tutte le novità apportate dall’ausilio tecnologico non sono negative, tutt’altro.

Anche gli stessi giochi da casinò si sono dovuti adattare per stare al passo, e le loro varianti nate con la tecnologia sono davvero molteplici. Alcuni giochi però riescono a mantenere tutto il loro intramontabile fascino, e tra questi troviamo sicuramente le slot machine, il blackjack e il sempre amato poker.

Anche le tattiche utilizzate dai giocatori durante le loro partite online sono cambiate: d’altronde non si gioca in presenza di altri essere umani, anche se esistono i giochi dal vivo, ma lo si fa da dietro uno schermo, fattore che ha dato il via a numerosi escamotage che dopo andremo a vedere.

Il fascino intramontabile del Poker

Eppure il Poker non è il gioco da casinò più semplice, ma uno dei più complessi dove oltre a una conoscenza delle regole, possono servire anche altre tattiche, come contare le carte a poker, una pratica che richiede davvero tantissima concentrazione, memoria e capacità analitica della partita in corso.

La tecnica del contare le carte viene utilizzata anche in altri giochi da casinò, come il blackjack, gioco sul quale è stato ispirato anche un film tratto da una storia vera.

La pellicola in questione si intitola 21 e parla di un gruppo di studenti abili nel conteggio delle carte i quali riuscirono a sbancare diversi tavoli da blackjack.

Bisogna specificare che comunque i due sistemi del conteggio delle carte, ovvero quello del Poker e del Blackjack, sono sostanzialmente diversi.

Il conteggio delle carte nel Poker

Giocando a Poker si può capire come le carte già uscite durante il turno, collegate al modo di gioco degli altri partecipanti, riescano a fornire rilevanti (anche se non sempre precisi) indizi su quali saranno le prossime carte che potrebbero essere servite.

Per effettuare il conteggio delle carte è quindi necessario riuscire a capire quali sono le carte che ancora non sono state servite, e con questo dato ipotizzare le possibili prossime mani vincenti. Un’impresa non semplice, ma che sicuramente può aiutare quando si gioca a Poker.

Si deve anche specificare che, soprattutto nel gioco online, spesso ci si trova di fronte a una shoe, la scatola contenitrice nella quale vengono inserite le carte servite, che le mescola costantemente, rendendo molto improbabile la riuscita del conteggio delle carte.

Giocando comodamente da dietro lo schermo del nostro PC o dispositivo mobile, contare le carte può essere un po’ più facile, anche se come detto sopra, stiamo parlando di una pratica molto complessa.

Questo perché non avendo altre persone di fianco, si possono utilizzare altri strumenti per tenere il conteggio delle carte, siano essi software o semplicemente carta e penna, senza dover caricare tutte le informazioni nella nostra testa. Un piccolo aiuto per una tattica difficile.

Ma il conteggio delle carte è legale?

Quando si contano le carte in un casinò, non si fa altro che fare affidamento sul proprio intelletto, senza aiuti esterni o altri mezzi di sostegno. Non si sta quindi in nessun modo andando contro le regole del gioco stesso, ma c’è un però.



Questa pratica è vista davvero male dai casinò, in quanto un giocatore che riesce a contare le carte in modo efficace, potrebbe facilmente mettere in crisi lo stesso casinò.

Per rispondere ai contatori di carte o presunti tali, sempre più frequentemente i casinò mettono tra le persone non gradite all’interno del casinò, tutti quei giocatori sospettati di effettuare questa pratica.

Conclusione

In questo articolo abbiamo visto come l’avanzare tecnologico abbia creato una sinergia tra quest’ultimo e il poker, rendendo un gioco affascinante ancora più carismatico.

Nel poker, come nel blackjack, esistono delle tecniche per il conteggio delle carte, diverse tra loro ma con il medesimo risultato finale, ovvero quello di aiutare il giocatore a capire quali saranno le prossime carte in gioco in modo tale da puntare al meglio.

Bisogna però fare attenzione perché questa pratica non è per niente vista bene all’interno dei casinò, i quali potrebbero decidere di bandire dal locale le persone sospettate di conteggiare le carte.