Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 20 luglio

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 20 luglio

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 3.558 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 1.760 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 10 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 218.705. Il tasso di positività diminuisce del -0,7% e si attesta al 1,6%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il coronavirus ad oggi è di 62.361.399.

Aumentano di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva mentre sono 6 i posti liberatisi in degenza ordinaria negli ospedali del Paese.

Iss: contagi tra vaccinati ma incidenza 10 volte più bassa

Se le vaccinazioni nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura “si verifica l’effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati. In questi casi, l’incidenza, però (intesa come il rapporto tra il numero dei casi e la popolazione) è circa dieci volte più bassa nei vaccinati rispetto ai non vaccinati. Questi numeri se letti correttamente, quindi, ribadiscono quanto la vaccinazione sia efficace”. Questo quanto afferma l’Istituto superiore di Sanità (Iss) che ha pubblicato l’aggiornamento delle FAQ in relazione all’analisi dei casi Covid-19 registrati tra i vaccinati.