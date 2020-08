Secondo Vladimir Putin, sua figlia ha già preso il vaccino contro il Coronavirus. Molti scienziati, però, mettono in dubbio la registrazione

Un annuncio importantissimo, che ha una grandissima risonanza e una pesantezza davvero inimitabile, se si pensa all’argomento in auge. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo farmaco contro il Coronavirus. Quest’ultimo ha già avuto la sua prima cavia: la figlia dell’ex agente del KGB. La notizia è stata riportata da Russia Today. Il test ha iniziato la fase 3 della sperimentazione soltanto la scorsa settimana. Ed ecco perché suscita ancora molto scetticismo.

Infatti, gli scienziati sono perplessi dalla volontà di Mosca di volerlo registrare prima della fine della sperimentazione. Secondo quanto si apprende, il Ministero della Salute del Governo di Putin intende renderlo disponibile entro Gennaio 2021. La CNN, però, attualmente sottolinea che al momento Mosca non ha reso disponibile le evidenze scientifiche sul farmaco. Dunque gli esperti non sono in grado di confermarne né la sicurezza né l’efficacia dichiarata dal Cremlino.

“Mia figlia ha avuto la febbre a 38 dopo la prima somministrazione. Il giorno dopo è scesa. Poi, dopo la seconda dose, ha avuto di nuovo una leggera febbre, e dopo tutto tutto era a posto, si sente bene e ha un alto numero di anticorpi. La vaccinazione deve essere a condizioni assolutamente volontarie. Tutti devono sfruttare le conquiste degli scienziati russi.” ha dichiarato Vladimir Putin.

“So che altri istituti stanno lavorando su vaccini simili in Russia. Auguro successo a tutti gli specialisti. Dovremmo essere grati a coloro che hanno fatto questo primo passo estremamente importante per il nostro Paese e per il mondo intero.” ha poi concluso.

