Continua l’emergenza Coronavirus in Italia: riscontrati altri quattro casi positivi in Friuli Venezia Giulia. A confermare la notizia è la Regione

L’emergenza Coronavirus non si placa in Italia e continuano ad aumentare i casi di persone contagiate. In particolar modo, è il Friuli Venezia Giulia a lanciare un nuovo allarme.

Infatti, in seguito agli ultimi tamponi effettuati su persone controllate, sono stati riscontrati altri quattro nuovi casi positivi. A confermarlo è proprio la Regione, attraverso un comunicato pubblicato tramite l’Ansa: “I pazienti sono stati presi in carico dal servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all’Istituto Superiore di Sanità”, questa l’informativa da parte della Regione FVG.

In totale, per il momento sono 5 i casi positivi al Coronavirus. Inoltre, nella giornata di ieri sarebbe stato segnalato un 50enne di Gorizia, il quale avrebbe contratto il virus all’ospedale di Treviso. L’uomo era andato a trovare un parente, ricoverato presso la struttura del Ca’ Foncello. Adesso è stato messo in quarantena domiciliare ed il suo caso è sotto controllo da parte della Regione.

Non si placa dunque l’emergenza Coronavirus in Italia: lo stato di allarme permane soprattutto nelle regioni di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. In queste tre zone potrebbero essere prorogate le chiusure di scuole, strutture ed aziende, qualora dovesse persistere lo status di allarme.

