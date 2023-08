Costi del gas: come gestirli in modo efficiente

di Redazione ZON

Quali abitudini adottare per una gestione dei costi del gas più efficiente e oculata: ecco qualche consiglio che potrebbe rivelarsi molto utile.

Il costo del metano è in continuo aumento, soprattutto negli ultimi tempi, e questo si ripercuote inevitabilmente sulle bollette. Cercare nuovi modi per risparmiare è diventato una necessità per moltissime famiglie.

Non è detto però che si sappia bene come muoversi nel mercato per trovare offerte più vantaggiose, o quali abitudini adottare per una gestione dei costi del gas più efficiente e oculata: ecco qualche consiglio che potrebbe rivelarsi molto utile.

Valutare le diverse offerte

Con la liberalizzazione del mercato del gas e dell’energia, oggi le possibilità di scelta e di risparmio sono molte più di prima, ma è anche vero che, con tutte le offerte di fornitura disponibili, decidere a chi affidarsi non è così semplice.

Quando si valuta un’offerta, uno dei fattori principali a cui badare è il costo del metano al metro cubo, ma è importante tenere in considerazione anche le proprie esigenze.

Esistono infatti numerose offerte che possono essere più o meno vantaggiose in base a chi le sottoscrive: è quindi importante personalizzare la propria offerta il più possibile, in modo da risparmiare sui costi gas in maniera proporzionata alle proprie necessità.

Integrare la domotica

La tecnologia permette di semplificare molti aspetti della vita quotidiana, e anche tra le mura domestiche è possibile trarne vantaggio. Per una gestione ottimale dei costi del gas, è possibile integrare la domotica nel proprio impianto di riscaldamento e in questo modo avere sempre un’idea di quanto si sta consumando e in che modo.

Esistono diverse opzioni di termostati smart che si connettono direttamente al proprio cellulare tramite app, e che permettono di monitorare i propri consumi in tempo reale, accedere allo storico e capire meglio quanto consuma ogni singola azione che si compie in casa, come fare la doccia calda, per esempio, tenere il fornello acceso per un’ora o attivare i termosifoni.

Basta monitorare i consumi prima e dopo una di queste azioni per rendersi conto del loro impatto. Questa presa di consapevolezza sarà un grande aiuto nell’utilizzo più consapevole del gas e, di conseguenza, nel risparmio in bolletta.

Piccoli accorgimenti

Prestare grande attenzione a questi aspetti e poi non adottare anche piccole (grandi) abitudini anti-spreco è del tutto inutile: per una gestione davvero efficiente del gas, sono i dettagli a fare la differenza.

Spegnere la caldaia nelle ore notturne, per esempio, è un’abitudine da adottare sin da subito: non ha senso lasciarla attiva quando non serve, se non per aumentare senza motivo la cifra sulla bolletta.

Allo stesso modo, utilizzare valvole termostatiche per i radiatori può rivelarsi molto utile per regolare l’utilizzo grazie a un controllo più preciso della temperatura per ogni ambiente, in modo da evitare lo spreco nelle stanze in cui non c’è nessuno.

Anche verificare che la casa sia ben isolata è un fattore che incide notevolmente sui consumi: spifferi e infissi non di qualità favoriscono la dispersione dell’energia, non permettendo all’impianto di riscaldamento di alzare la temperatura come dovrebbe e, anzi, producendo un grande spreco di energia.