Costiera, cade dalla barca e viene colpito dall’elica: continuano le ricerche del corpo del 29enne

di Rita Milione

Un’altra tragedia nel mare della Costiera Amalfitana: un ragazzo di 29 anni è morto dopo essere stato colpito dall’elica della barca su cui si trovava con due amici. Come riporta Salerno notizie, il 29enne, cuoco in una struttura di Salerno, era in barca con due amici quando, probabilmente a causa di una virata improvvisa, è finito in acqua e successivamente sarebbe stato colpito dall’elica dell’imbarcazione che avrebbe effettuato una manovra errata.

Capitaneria di Porto e vigili del fuoco stanno setacciando in lungo ed in largo il tratto tra il porto di Cetara e la spiaggia di Erchie (Maiori), nella speranza di recuperare il corpo del giovane. Nel frattempo, è stata aperta una inchiesta per far luce sull’accaduto.