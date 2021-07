Covid-19, Italia: gli aggiornamenti nel bollettino di oggi 15 luglio

- Consigliato per te -

Il bollettino di oggi 15 luglio: in aumento il numero dei nuovi contagi, i dati replicano il picco del 10 giugno

Bollettino Coronavirus: continua a salire il numero dei nuovi contagi, un incremento tale da replicare il picco dello scorso 10 giugno. I dati offerti dalla Protezione Civile confermano le preoccupazioni del governo di qualche giorno fa. Stabili e positivi, invece, i dati riguardanti ricoveri e terapie intensive.

Il bollettino di oggi

Sale a 2.455 il numero dei nuovi contagi, rispetto ai 2.153 casi registrati nel bollettino di ieri. Positivo il numero dei guariti e dei ricoveri, con -19 posti occupati. Sotto controllo la condizione delle terapie intensive, che non raggiunge numeri alti (+2). Il tasso di positività registra un’ulteriore incremento rispetto a ieri (1%), raggiungendo l’1,3%.

- Consigliato per te -

Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid-19, con 59.612.943 dosi di vaccino somministrate nella giornata di oggi.

L’aumento dei contagi crea preoccupazione all’interno delle Istituzioni competenti in ambito del Coronavirus. La variante Delta sembra iniziare a prendere il sopravvento ed il Governo lavora per rendere obbligatorio l’utilizzo del Green Pass, da utilizzare all’interno di luoghi al chiuso e dove ci sono affollamenti in primis. Intanto domani potrebbe essere una giornata importante per alcune Regioni: Sicilia, Marche, Abruzzo e Campania rischiano il cambio di colore anticipato, passando dal ‘bianco’ al ‘giallo’. Sarà decisivo il monitoraggio della Cabina di Regia che si terrà nella mattinata di venerdì.