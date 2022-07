Covid: in Austria niente quarantena dal primo Agosto

Il governo austriaco ha deciso di abolire la quarantena per i positivi al Covid.

Covid: cosa potranno fare i positivi in Austria?

Dal primo agosto chi contrae il virus potrà uscire di casa indossando una mascherina Ffp2.

Sono previste differenze a livello locale?

Non sono previste differenze particolari e settoriali a livello locale. Lo stop alla quarantena, infatti, riguarderà anche la capitale Vienna, che fino a oggi è sempre stata la più rigorosa e la più rispettosa delle norme anti-Covid.

La mascherina andrà indossata anche all’aperto

Nell’ordinanza si specifica che la Ffp2 va indossata dai positivi anche all’aperto, quando non può essere garantito un distanziamento minimo di due metri, e che deve essere portata correttamente e cambiata regolarmente.

Covid, Austria: i positivi non potranno accedere in alcune strutture

I positivi non potranno accedere a determinate strutture quali ospedali, asili, scuole elementari.

I musicisti, pur essendo positivi, potranno lavorare?

Non potranno lavorare persone con un test positivo che per motivi di salute oppure professionali, come per esempio musicisti, non possono indossare una maschera Ffp2.



Misure attuali



Attualmente, in Austria, sono valide le seguenti misure:

Maschera FFP2 nei trasporti pubblici, comprese le stazioni, nei taxi e nei negozi di prima necessità (ad es. farmacie, supermercati).

I bambini sotto i 6 anni non hanno bisogno di una mascherina.

Per i bambini dai 6 ai 13 anni è sufficiente una semplice maschera in stoffa.

A partire dai 14 anni, è necessaria una maschera FFP2.

Il requisito della maschera FFP2 non vale per bus e imbarcazioni turistici.

Covid, Austria: a chi rivolgersi se si sospetta di aver contratto il virus?

1450 è il numero verde per l’emergenza sanitaria in Austria. La hotline ufficiale fornisce tutte le indicazioni ed il supporto necessari.

Attenzione: in mancanza di una carta SIM austriaca, è necessario comporre il prefisso austriaco +43 1450.