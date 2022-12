Cristiano Ronaldo verso Riyad: è più di un rumor

Cristiano Ronaldo verso una squadra saudita, convinto da un mostruoso contratto: i dettagli della trattativa quasi chiusa

E’ il quotidiano spagnolo “Marca” a lanciare per primo quella che, più che una semplice supposizione di mercato, nelle ultime ore ha assunto i contorni di una granitica certezza: Cristiano Ronaldo è pronto a firmare con l’Al-Nassr, tra le squadre più blasonate della città di Ryiad, in Arabia Saudita.

Dopo una marcatura a uomo che i media più accreditati definiscono intensa, CR7 avrebbe ceduto alle lusinghe del club saudita che, per parlare di soldi, corrisponderebbero a un contratto decennale del valore di circa 200 milioni a stagione, due da giocatore e le restanti otto da ambassador dell’Al-Nassr.

Ciliegina sulla torta, se si escludono i bonus d’ordinanza per un campione di questa caratura, per Cristiano Ronaldo si profila anche un posto d’onore tra gli ambasciatori della candidatura dell’Arabia Saudita ai Mondiali del 2030 insieme a Egitto e Grecia. Un bel risarcimento per l’amara delusione assaggiata nel corso di Qatar 2022, che ha visto il suo Portogallo soccombere al Marocco (la vera sorpresa della più recente coppa del Mondo vinta dall’Argentina) ai Quarti di Finale.