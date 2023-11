Cyberbullismo, dipendenze tecnologiche: un incontro con gli esperti a Riccione

di Rita Milione

L’incontro al GiocaMusica di Riccione esaminerà i rischi legati all’uso di internet, come bullismo, cyberbullismo, adescamento dei minori e condivisione di informazioni personali. L’incontro è promosso dall’Associazione Culturale Aktivamente e sarà moderato dalla Dott.ssa Arianna Piermarini, Psicologa e Mediatrice Familiare e dal Dr. Raffaele Mazzola, Agente della Polizia di Stato.

Secondo le più recenti statistiche delle Nazioni Unite, 1 studente su 3 ha vissuto esperienze di bullismo e in tutto il mondo sono 246 milioni i bambini che ogni anno subiscono episodi di aggressività.

Bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.