Cyberbullismo e sicurezza online: il progetto educativo del Gruppo Olidata nelle scuole

di Angela De Angelis

Il cyberbullismo è un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani, con dati allarmanti: circa il 65% ha subito episodi di bullismo e il 19% forme di violenza online. Questa problematica richiede un’azione concreta di sensibilizzazione e prevenzione per fornire ai ragazzi strumenti utili per difendersi dai pericoli della rete.

Per rispondere a questa esigenza, il Gruppo Olidata ha deciso di intensificare il proprio impegno educativo. Dopo aver accolto, all’inizio dell’anno, 70 ragazzi tra gli 8 e i 13 anni presso la sua sede di Roma, l’azienda ha scelto di portare il proprio contributo direttamente nelle scuole. L’obiettivo è fornire agli studenti linee guida su come proteggersi online, riconoscere le fake news e difendersi dai tentativi di phishing.

La prima tappa del progetto sarà l’Istituto Micheli di Roma, che comprende scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Sono previste due sessioni formative: la prima coinvolgerà 80 studenti di quattro classi tra la quinta elementare e la prima media, mentre la seconda vedrà la partecipazione di altri 80 alunni di prima media.

“I giovani di oggi vivono immersi nella tecnologia e nel web“, ha dichiarato l’AD di Olidata, Claudia Quadrino. “Conosciamo tutti le opportunità offerte da questi strumenti, anche in ambito scolastico, ma è fondamentale educare i ragazzi a un utilizzo corretto e consapevole. Devono imparare a riconoscere i pericoli dei social network e della rete. Per questo abbiamo avviato un percorso nelle scuole, in collaborazione con i docenti, per sensibilizzare la comunità e prevenire episodi spiacevoli“.

L’iniziativa coinvolgerà complessivamente 160 studenti, che prenderanno parte a sessioni interattive guidate da esperti di Olidata. Attraverso attività pratiche e giochi educativi, i ragazzi impareranno a riconoscere tentativi di truffa informatica e azioni sospette online. “Il gaming sarà uno strumento chiave del progetto”, spiegano gli organizzatori. “I partecipanti dovranno identificare minacce digitali e segnalare comportamenti inappropriati, sviluppando così un approccio critico e responsabile nei confronti del mondo digitale”.

Con questa iniziativa, il Gruppo Olidata conferma il suo impegno nella formazione dei giovani, promuovendo un uso consapevole delle tecnologie e contribuendo a creare un ambiente digitale più sicuro per tutti.

Fonti: Il Messaggero Roma