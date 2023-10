Cyberbullismo: scuola, sport e TikTok per combatterlo

di Antonio Jr. Orrico

Una commistione particolare per combattere un fenomeno assolutamente importante come quello del cyberbullismo. In Campidoglio si è tenuta la seconda riunione del Tavolo tecnico promosso da Roma Capitale per promuovere progetti di educazione e alfabetizzazione emotiva nelle scuole (primarie e secondarie). Ad essere oggetto della nuova conferenza anti-bullismo sono state anche le società sportive, vero e proprio perno del nuovo piano del Governo.

All’incontro hanno partecipato istituzioni, associazioni nazionali e regionali del mondo della scuola e dello sport. Per citarne alcuni il capo di Gabinetto del Sindaco Alberto Stancanelli, la vice direttrice Generale di Roma Capitale Pierpaola D’Alessandro, il consigliere capitolino e proponente del Tavolo Giovanni Zannola. C’erano poi anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. La proposta portata avanti nella riunione è quella di introdurre in via sperimentale corsi per dare strumenti di difesa ai più giovani.

Ci sarà la partecipazione di docenti formati in sinergia con il referente al bullismo e cyberbullismo nelle scuole con lo scopo ultimo di costruire una piattaforma comune per fermare i pericoli.

“Grazie agli incontri del Tavolo si è aperto un confronto virtuoso per mettere a sistema buone pratiche e raggiungere le ragazze e ragazzi nei contesti a loro più familiari, scuola e pratica sportiva. Nello stesso tempo si è condivisa la necessità di lavorare per coinvolgere anche gli adulti e promuovere un progetto di intervento organico che lavori su consapevolezza e prevenzione dei fenomeni di bullismo.” ha dichiarato il consigliere capitolino Giovanni Zannola.

Un’iniziativa, dunque, che sicuramente sarà lodata da tutti, per combattere il fenomeno.