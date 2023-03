De Luca 10 marzo 2023: la diretta

di Gaudieri Brunella

Il Presidente della Ragione Campania Vincenzo De Luca apre la diretta di venerdì 10 marzo 2023 con alcune considerazioni sul Consiglio dei Ministri che si è riunito per discutere della strage di Cutro. L’intenzione del Governo è quella di aumentare la pena agli scafisti dai 20 ai 30 anni. Tra le proposte del Governo c’è quella di realizzare nei paesi di provenienza dei corsi di formazione professionale e accogliere in Italia solo coloro che navigano sulle rotte normali. Tra le idee del Governo anche quella di svolgere una campagna di informazione per i migranti sui rischi della navigazione in mare con mezzi di fortuna.

De Luca è di ben altro parere ed afferma che bisogna prendere in gestione i centri di accoglienza, togliendoli ai torturatori di Libia, Tunisia e Turchia. Fare “in qualità di Europa” degli investimenti per creare attività lavorative nei paesi di provenienza.

Il presidente procede poi con la discussione di altri punti riguardanti misure e manovre del Governo a riguardo ad esempio del salario minimo garantito: De Luca afferma che esso sarebbe uno strumento utile, ma al Sud è necessario prima di tutto il “lavoro” e gli investimenti che mancano.

Salute e Sanità: incontro tra Schillaci e ministro dell’Economia, è stato riferito che occorrerebbero almeno 5 miliardi di euro in più necessari, ma che non ci sono. Altro dato riferito dal presidente è che ogni cittadino spende 1700 euro l’anno per la Sanità privata. Stiamo arrivando a livelli insostenibili, ma da parte del Governo non c’è nessuna presa di coscienza.

Firmato inoltre un accordo con l’Inps riguardante il ricovero dei bambini disabili al Santobono affinché venga prodotto un certificato, un documento specialistico pediatrico che permetta di richiedere il reddito di assistenza e le restanti forme di assistenza. Questa stessa procedura verrà attivata in Campania anche per gli anziani che soffrono di demenza senile o problemi psichiatrici ed anche per i malati oncologici. Inoltre il Presidente annuncia il vitto gratuito per mamme che fanno assistenza ai bambini al Santobono. Al Pascale è andato inoltre il riconoscimento in qualità di una delle prime strutture al mondo per la cura del melanoma. Altro riconoscimento importante è andato al Dott. Ascierto per la cura dello stesso tumore.