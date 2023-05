De Luca, 12 maggio 2023: novità progetti e finanziamenti

di Gaudieri Brunella

Il Presidente De Luca nella diretta del 12 maggio 2023 ricapitola i progetti e i finanziamenti destinati alla Campania.

Università: Il Presidente cita le proteste degli studenti che si sono verificate per le residenze universitarie, studenti che fanno fatica a trovare alloggi e stanze nelle città di studio. Per questo motivo elenca i lavori effettuati dalla Regione Campania per andare verso la risoluzione di questo problema e fornendo l’esempio della ristrutturazione di Casa Miranda per casa d’accoglienza di giovani studenti. Inoltre messo a disposizione anche l’Ostello di Mergellina per 100 posti letto, l’istituto pontificio, l’ex arsenale di via Campegna, la residenza Giuseppe Medici a portici, l’ex convento San Vittorino a Benevento, la Caserma Balducci a Caserta, il secondo lotto del campus di Fisciano. 72 mila sono gli abbonamenti solo per gli studenti universitari. Grazie a questi abbonamenti gratuiti molti studenti hanno potuto usufruire del trasporto pubblico persino 2 per famiglia e così gli studenti hanno potuto risparmiare i soldi dell’alloggio.

Affitto: ogni anno la regione vara un bando per il sostegno agli affitti per le famiglie che sono al di sotto dei 13mila euro di Isee. Lo scorso anno ci sono stati 38 mila richiedenti, quest’anno ben 72.500 mila a conferma di un problema alloggiativo serio e la necessità di un fondo economico destinato a questa problematica. Il Governo nazionale ha cancellato il fondo per i fitti destinati alle famiglie più povere. De Luca sostiene che i contributi alloggiativi per gli studenti siano importanti per il futuro dei giovani.

Lavoro: 16 milioni di euro sarà il fondo che consentirà l’occupazione dei giovani. 7000 euro verranno conferiti alle aziende che assumono per ogni persona assunta a tempo indeterminato. 2500 euro per un l’assunzione a tempo determinato, 4000 per il passaggio dal tempo determinato ad indeterminato, 2500 euro per i tirocini nelle strutture alberghiere.

Sanità: Realizzato il raddoppio dei centri antidiabete nella regione. All’ospedale di Nocera Inferiore invece è stata eseguita un’operazione multitrapianto andata a buon fine. L’obiettivo è quello di svuotare le liste d’attesa entro il 2023. Purtroppo le liste d’attesa tendono più a riservare le attività gestite dalla libera professione che quelle coperte dal sistema sanitario nazionale e quello che intende fare il presidente De Luca è invertire questa tendenza.

Infrastrutture: Raggiunto un protocollo d’ intesa per collegare le fabbriche di Pomigliano d’arco con la stazione dell’alta velocità di Afragola. Questo servirà ad agevolare il mondo del lavoro e le aziende.

Ambiente: inaugurate le opere di completamento e potenziamento dell’impianto di compostaggio. Riconoscimento dall’ allora ministro Barca come impianto virtuoso. Con oltre 200 milioni di euro sono stati finanziati gli impianti di compostaggio.