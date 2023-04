De Luca 7 aprile 2023 gli aggiornamenti

di Gaudieri Brunella

Il Presidente De Luca apre la diretta del 7 aprile 2023 richiamando all’attenzione la questione dei decreti per gli appalti pubblici, di cui si discute attualmente al Governo. De Luca richiede che alcuni controlli per tutelare la trasparenza non vengano omessi, in particolare quelli relativi all’antimafia. A parere del presidente inoltre non è accettabile che si permetta ad una sola impresa di partecipare ad un appalto, perché questa poi avrebbe maggiore potere decisionale sul prezzo a danno delle casse dello Stato e degli enti pubblici. Infine un’impresa che ha partecipato ad una gara, dovrebbe essere successivamente esclusa dalle altre.

Successivamente il presidente cita tutti gli investimenti da realizzare per la sanità campana e per le strutture ospedaliere della regione sottoforma di potenziamento e miglioramento delle strutture già esistenti, i cui finanziamenti che giungono dal piano PNRR.

Per quanto riguarda le opere infrastrutturali altri finanziamenti sono previsti per il collegamento dell’Eav Volla Afragola, mentre a breve in calendario un sopralluogo per la fermata della metropolitana 6 a Chiaia.

Nell’ambito delle iniziative culturali in Presidente cita la mostra dedicata a Picasso al museo Mann e la mostra sui Romani in Campania.

Ulteriore iniziativa nel campo del lavoro, quello di stanziare fondi per l’assunzione di personale nell’ambito turistico e nel campo sanitario permettendo di usufruire di un servizio di supporto psicologico di base, in particolare a sostegno delle problematiche dei giovani dopo gli anni del lock down.