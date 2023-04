De Luca diretta del 14 aprile 2023: progetti e finanziamenti

di Gaudieri Brunella

Nella diretta del 14 aprile 2023 il Presidente De Luca riepiloga tutti i più importanti progetti e finanziamenti destinati alla realizzazione di nuove strutture e servizi, tra cui quello della metropolitana di Salerno per il collegamento all’aeroporto Costa d’Amalfi.

Sanità: al via la realizzazione di 172 case di comunità da realizzare, uno sforzo progettuale enorme in cui la Regione Campania ha profuso il suo impegno. Centinaia gli interventi da realizzare e gare per 300 milioni di euro per quanto riguarda le strutture fisiche afferma De Luca. Poi ci sarebbe un altro progetto per le tecnologie e le strumentazioni mediche di grande complessità. Tutte le gare saranno svolte entro il 31 dicembre 2022 e gli acquisti da fare tramite Consip. Il 50% di questi acquisti verrà fatto entro settembre 2023, mentre tutti gli altri entro settembre 2024. Si tratta di finanziamenti del Pnrr destinati alle regioni.

Con quelle risorse afferma De Luca, non sono finanziabili opere di viabilità, i cui fondi sono attualmente bloccati. Si avvia la stabilizzazione del personale e domani verranno assunte circa un centinaio di persone nella Napoli 1. Prossima settimana si completerà l’iter amministrativo per il nuovo ospedale di Castellammare di Stabia e ci sarà un incontro con le amministrazioni di Capua e Santa Maria Capua Vetere per realizzare un ospedale unico. L’investimento è pari a 130 milioni di euro.

Un ulteriore progetto, quello della telemedicina darà la possibilità di consultare a distanza i pazienti, incluso il teleconsulto con un primario o un collega specializzato.

Liste di attesa: obiettivo è quello di svuotare completamente le liste di attesa. Già oggi è possibile tramite app prenotare nell’asl di appartenenza, ma anche negli ospedali e nelle asl di tutta la regione Campania, è possibile effettuare prenotazioni e conoscere anche la struttura più libera per le visite non urgenti. Questo per garantire prestazioni e controlli nei tempi più rapidi possibili.

Istruzione: ancora in attesa delle 29 mila borse di studio per gli studenti delle scuole superiori, le graduatorie sono pronte, ma il governo non manda le risorse.

Parco verde a Caivano: presi in carico due campi sportivi che sono stati completamente ristrutturati e sono a disposizione dei cittadini di Caivano. La gestione affidata ad una cooperativa per l’uso di questi campetti.

Pubblicazione bando contributi alloggiativi: destinati a tale scopo 10 milioni di euro e la domanda dovrà essere inoltrata entro il 10 maggio. Altri 14 milioni di euro andranno ad occupanti di alloggi pubblici per coprire le eventuali morosità. I contributi andranno dai 500 ai 1000 euro.

Aeroporto di Salerno: Entro un anno parte l’aeroporto di Cosa d’Amalfi in gestione a Gesac. Partiranno investimenti per mezzo miliardo di euro. Si prolunga la metropolitana di Salerno fino all’aeroporto, 9 km di nuova metropolitana. Si realizzaranno 5 nuove fermate tra cui una per l’Ospedale San Leonardo.

Si prevedono per il nuovo aeroporto ulteriori 50 milioni per la viabilità e per la struttura commerciale dell’aeroporto. Si attendono lo sblocco dei fondi FSC per le opere di viabilità per gli altri comuni.