Decreto sostegni bis: bonus psicologo. Quando si potrà ottenerlo

Il Decreto Sostegni Bis aveva previsto un fondo da devolvere al benessere della persona e tra le varie cure messe a disposizione dall’emendamento fiore all’occhiello il bonus da utilizzare per sedute di psicoterapia. Gli effetti negativi della pandemia di questi anni sono stati avvertiti principalmente nelle fasce d’età più giovani, sebbene il bonus sia indirizzato anche gli adulti.

Il decreto prevedeva di destinare un budget di 10 milioni di euro al sostegno psicologico per tutte le fasce d’età, un supporto finanziario che sarebbe stato devoluto anche in base ad un’ altro fattore economico, quello del proprio tetto ISEE.

Tuttavia l’emendamento era successivamente saltato e la misura non più approvata, fatto che suscitò indignazione su più livelli, tra influencer e studenti.

Il bonus è stato poi successivamente ripreso dal decreto Milleproproghe, in cui l’articolo 33 è stato modificato con il comma 6 bis, che ha previsto la modifica dei “Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi” e stabilisce alcune regole per la richiesta del sostegno, come quello di essere cittadini italiani di qualunque fascia d’età, possedere una prescrizione medica con diagnosi del disagio, un tetto Isee che resterà comunque molto alto, cioè inferiore ai 50 mila euro annui.

Come quanto riferito dal Ministro Speranza, il bonus non servirà a risolvere tutti i problemi psicologici e sociali innescati dalla pandemia, ma sarà un’esempio dell’importanza sempre più importante da destinare alle risorse per il territorio.

Secondo le ultime indiscrezioni inoltre, il decreto Milleproroghe dovrà devolvere in totale circa 20 milioni di euro, 10 milioni per rafforzare le strutture territoriali di assistenza e i consultori, mentre gli altri 10 come voucher. Si potrà infatti ricevere un contributo massimo di 600 euro per pagare sessioni di psicoterapia a specialisti iscritti all’albo e in totale si prevede che l’intervento vada a sostenere circa 16 mila cittadini.