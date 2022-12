Diagnosi tumori aumentano rispetto al 2020

Allarme sanità per aumento delle Diagnosi di tumori. Secondo le diagnosi stimate nel 2022 quelle per tumore sono aumentate notevolmente rispetto a due anni fa, il periodo pre-pandemia. Il report è stato presentato dal Ministero della Salute, documento dal titolo “I numeri del cancro in Italia nel 2022”. I tumori più frequentemente diagnosticati sono prima di tutto quelli alla mammella, al colon-retto, al polmone, alla prostata e alla vescica. Secondo il Ministro della Salute Orazio Schillaci, la pandemia ha sicuramente portato ad un rallentamento della prevenzione e degli screening, mentre in aumento c’è stato l’aumento degli stili di vita scorretti. Molti sono gli adulti in sovrappeso, obesi, fumatori e sedentari.

L’obiettivo sarebbe ora arginare il fenomeno dell’aumento dei casi eliminando il ritardo nell’assistenza cumulato con la diffusione del covid e praticando degli stili di vita più corretti, che eviterebbero un peggioramento della situazione.

Dato positivo tutta via resta quello degli screening tornati a livello pre-covid nel 2021. Il Ministro della Salute però avverte sul fatto che il 50% dei tumori è prevenibile con i comportamenti. Il 40, 50 % delle morti sarebbe evitabile intervenendo proprio sui fattori di rischio.

Un altro dato positivo è quello rappresentato da 2,5 milioni di cittadini che vivevano in Italia nel 2006 con una pregressa diagnosi di tumore che sono passati a circa 3,6 milioni nel 2020. Vale a dire il 37% in più di quanto osservato 10 anni prima.