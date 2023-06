Direttore Ausino in scadenza di mandato, Valiante: “Si attivino procedure per nuovo manager”

di Redazione ZON

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante esprime forte preoccupazione per la mancata individuazione del nuovo direttore generale dell’Ausino – gestore del servizio idrico integrato – a quattro giorni dalla scadenza del mandato dell’attuale manager. Il 30 giugno cesserà l’incarico ma l’Ausino non ha ancora attivato alcuna azione per il conferimento del nuovo incarico lasciando intendere di voler confermare il dirigente in carica più volte già prorogato. La Funzione Pubblica ha peraltro espresso formale giudizio negativo sulla ennesima proroga. “Non è positivo – lancia l’allarme il sindaco Valiante – che una società importante, che serve ventisei Comuni della provincia e che ha rapporti con un territorio così vasto e articolato, non abbia ancora dato corso alle procedure di individuazione del nuovo direttore generale, aumentando perplessità e dubbi sulla correttezza di una gestione che già tanti malumori suscita non solo all’esterno ma anche fra il personale. Tentennamenti che lasciano molti dubbi sulla gestione e che evidenziano criticità di mancata lungimiranza e prospettiva alla vigilia di atti fondamentali quali l’approvazione del bilancio e la possibile revisione della pianta organica, che può e deve essere essere implementata soltanto dopo la verifica puntuale delle effettive esigenze aziendali e dell’attento esame dei risultati conseguiti, peraltro mai portati a conoscenza dei sindaci-soci. Tutto questo – conclude Valiante – non può essere assicurato da un dirigente in scadenza il cui eventuale ulteriore mandato, con grossi dubbi di legittimità, metterebbe in ulteriore crisi l’azienda, con responsabilità evidenti del suo vertice politico”.